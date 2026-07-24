Uue muusika reede: Kermo Murel, Charli XCX, The Strokes, Night Tapes

Kodumaistest artistidest on värske materjaliga lagedale tulnud Kermo Murel, Margiiela ja Night Tapes. Laiast maailmast kuuleme aga Charli XCX-i, The Strokesi ja Tyla uut muusikat.

Heleenyum ja Simvlacrvm – "Summer"

Elektroonilise popi ja alternatiivse tantsumuusika piirimail tegutsev Heleenyum avaldas uue singli "Summer", mis valmis koostöös USA-st Detroitist pärit produtsendi Simvlacrvmiga. Üheskoos keeratakse viiakse zaralarssonilik suvine nätsukommi-pop lo-fi radadele.

Feach – "In My Room You'll Find My Mind"

Aasta esimeses kolmandikus esimest korda toimunud Noortebändi mõttelise järglase, Livestage.Youthi kinni pannud ansambel Feach avaldas esimese singli pärast konkursivõitu. Alguses Manchesteri indie-roki ja grunge'iga flirtiv lugu kasvab lõpuks hoogsaks lammutamiseks, kus kolisevad trummid aga kõriseb ka progekitarr.

Kantri Guidu Bänd – "Patt"

Hannes Metsa juhitud Kantri Guidu Bänd avaldas oma teise albumi, mis kannab nime "Lappa Kotte". Plaadinimega mängitakse huvitavalt ka albumikaane kujundusel. Uuel albumil jätkab Kantri Guidu Bänd, kas üliirooniliselt või just ülisiiralt hedonistliku kantri, estraadi ja jaanilõkke-rokiga mängimist.

<a href="https://kantriguiduband.bandcamp.com/album/lappa-kotte">Lappa Kotte by Kantri Guidu Bänd</a>

Margiiela & Chillin – "Came Through"

Eesti alternatiivräpi esindaja Margiiela on peale debüütalbumi "Ilus päev surra" ilmumist välja tilgutanud koostöösingleid. Seekord on uuel lool "Came Through" kaasas Chillin. Singel juhatab seejuures sisse 7. augustil ilmuva kahe räppari ühise kuuest loost koosneva EP. "Came Through" produktsiooni taga on aga Emildollaz.

Charli XCX – "Camera"

Popstaari üheksas album "Music, Fashion, Film" järgneb aasta alguses ilmunud "Vihurimäe" soundtrack'ile. Uue albumi kaanepildilt leiab sobivalt muusik John Cale'i, moedisainer Marc Jacobsi ja režissöör Martin Scorsese. Kevadel lubas Charli, et hakkab rokkmuusikat tegema ning andis välja nalja-rokiloo "Rock Music" ning uuelt albumilt leiabki suurema või väiksema distortion'iga maitsestatud kitarre pea igalt loolt. Muidu kostub meile plaadilt enamvähem ikka see sama Charli, keda viimastel aastatel nii palju kuulnud oleme.

The Strokes – "Lonely in the Future"

New Yorgi indie-roki legendide seitsmes album ja esimene peale kuueaastast pausi "Reality Awaits" on reaalselt saabunud. Albumi on produtseerinud Rick Rubin, kellega bänd alustas salvestamist juba 2022. aastal Costa Ricas. Esimesed arvustused on positiivsed ning kiidavad uue albumi eksperimentaalsemaid kõlasid.

Tyla – "Kiss"

Lõuna-Aafrika Vabriigi lauljatari sel reedel ilmunud teine album kannab nime "A*POP", kus A viitab Aafrikale ja koos sõnaga "pop" viitavad nad popmuusika žanrile, milles Tyla tegutseb, milles ennast perenaiseks kuulutab ja mida mööda maailma laiali impordib: kodumaised rütmid, tekstuurid ja produktsioonilahendused segatakse kokku angloameerika-maailma suure popiga. Tulemuseks omamoodi hautis, mida on LAV-i tantsumuusika žanrist amapiano tuletatul nimetatud ka popiano'ks, mis tõi debüütalbumi eest Tylale ka Grammy auhinna. Aga kuidas maitseb hautis nüüd, kui panused on suuremad? On see A-pop või lihtsalt pop? Tuleb kuulata.

John Glacier – "Bond Girl"

Londoni eksperimentaalne räppar, produtsent ja poeet John Glacier, kelle debüütalbum "Like a Ribbon" jõudis ka eelmise aasta kultuuriportaali aastalõpu edetabelisse, on tagasi uue singliga "Bond Girl". Oma vaat et monotoonse esitluslaadiga paneb artist oma uue singliga pead sellegipoolest mõnusalt kaasa põrgatama.

Love Spells – "Don't Touch"

Texasest pärit 21-aastane väga uhke nimega laulja ja laulukirjutaja Sir Taegen Harris avaldas sel reedel oma debüütalbumi "Love Is The Law". Õhulised, vahel ka shoegaze'iselt laisad vokaalid, õrnad rütmipartiid, balsamilikud kitarrid annavad kokku ilusa ja unenäolise popmuusika, kus on omal kohal ka indie ja psühhedeelia.

Kermo Murel – Vaadi hele (chug chug)

Kas Kermo Murel on tagasi järgmise suvesensatsiooniga? Laulu produtsendiks ja kaasautoriks on elektroonilise muusika maaletooja ja suurkuju Planeet. Loo lüürikale andis oma tõuke Johannes Parman alias Raul. Laulu refräänile annab jõulisust vokaalidega juurde Teele Viira. "Ma olen nädal aega kaine olnud. Mitte järjest vaid kokku," kommenteerib Kermo ise.

Rico Nasty – "Frenzy"

Ameerika räppar, laulja ja laulukirjutaja Ray Nasty on tagasi oma plahvatusliku energia ning enda signatuurse jõulise räpi ning saundiga. Uue 20-minutilise albumi produktsiooni eest vastutas Kenneth Blume.

Night Tapes – "The crest of the wave"

Lõppu ka üks uus Night Tapesi lugu. Bänd tuli välja oma debüütalbumi deluxe-versiooniga, kuhu lisandus kolm uut lugu, mis jätkavad "Portals//polarities" maailmale omast unenäolist ja atmosfäärilist helikeelt, põimides elektroonikat, shoegaze'i ja trip-hop'i mõjutusi. Neist "The crest of the wave" oli veel seni singli kujul ilmumata.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.