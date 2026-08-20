Iiris Vesik: praegu on Night Tapesi esimene suur festivalisuvi

"Viimasel ajal on meil olnud päris palju tõeliselt ägedaid festivale. Näiteks esinesime just Outside Landsil San Franciscos. Veel oli Electric Forest Michiganis. Aga ilmselt on see praegu üldse meie esimene suur festivalisuvi," ütles Iiris Vesik.

"Praegu on meil palju ringiliikumist, esineme nii Euroopas kui ka Ameerikas. See on ikka väsitav, aga väga väga stimuleeriv. Nii et ma ei kurda. Meil on alati olnud plaan nii intensiivselt ringi liikuda ja mida paremini meil läheb, seda intensiivsemaks läheb, nii et selles suhtes see loodetavasti läheb veel hullemaks," sõnas ta.

Eelmisel aastal andis Night Tapes 64 kontserti. Mõnikord tuli esineda üle päeva, kuid oli ka periood, mil kontserdid järgnesid üksteisele neljal järjestikusel päeval. Aeg-ajalt jõuab Eesti lauljatari ansambel ka Eestisse. "Kui esinesime Lääne-Virumaal Kikumu festivalil ja Tartu Punchil, oli see minu jaoks justkui puhkus, sest olin kodus," meenutab Iiris. "Mul on hea meel, et oleme hakanud Eestis sagedamini käima. Sellistel hetkedel jään koju nii kauaks kui võimalik. Veedan aega vanemate ja sõpradega."

Iiris rääkis, et pärast esinemiste seeriat asub ansambel kirjutama uut albumit ning pärast seda loodab ta Eestis anda eraldi kontserdi pikema kavaga. Lisaks Iirisele endale kuulub Night Tapesi koosseisu veel kaks Inglismaa muusikut. Kuigi ansambel tegutseb Londonis ja on kõikjal märgitud Briti ansamblina, rõhutab Iiris, et tema ise on eelkõige Eesti laulja. Ka bändis osaleb ta kahtlemata teistega võrdselt kollektiivi muusikalist arengut puudutavate otsuste tegemisel.

"Me teeme unenäolist alternatiivset popmuusikat. Selles on tunda erinevaid mõjutusi: alternatiivmuusikat, shoegaze'i, R&B'd ja teisi elemente. Püüame teha muusikat õhtuse meeleolu jaoks, kuid me ei jää paigale ja toome alati sisse muutusi. Ja kõik bändiliikmed teevad selliseid otsuseid koos."

"Ühel Euroopa suurimal festivalil on ikkagi väga äge esineda," ütles Iiris enne suundumist Szigeti festivali ühele pealavale Budapestis. "Vaatame, kui palju inimesi meid teab ja kui palju mitte, aga meie eesmärk on alati lihtsalt mõnuleda."