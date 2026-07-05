Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

Lisaks Viagra Boysile astusid laupäeval teiste seas üles ansambel Hu?, briti elektroonilise popi artist Jack Garratt, Night Tapes, Tommy Cash ja Frankie Animal. Samuti oli mõlemal päeval avatud lava, kus esinesid erinevad DJ-d. Lisaks toimusid vestlusringid ja Tartu tänavatel tasuta pop-up kontserdid.

Järgmine Tartu Punch toimub Tartus 2027. aasta 13. ja 14. augustil.