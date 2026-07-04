Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

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Mõlemal festivalipäeval toimuvad Tartu tänavatel ka tasuta pop-up kontserdid.

Põhiprogrammi kontsertide kõrval toimuvad jutualal vestlused, kus räägitakse muusikatööstuse telgitagustest, festivalikultuurist, ööelust ja Tartu kultuurielu tulevikust. Arutelusid juhivad muusikaettevõtja Reigo Ahven, Jazzkaare tegevjuht Eva Saar, ERR-i ajakirjanik Anett Peel ja Tartu linna kultuurivaldkonna juht Kristiina Avik.

Laupäeval esinevad festivalil Rootsi punkbänd Viagra Boys, kevadel comeback'i teinud Eesti popansambel Hu?, briti elektroonilise popi artist Jack Garratt, Eesti-Briti dream-pop bänd Night Tapes ja Tommy Cash. Samuti on mõlemal päeval avatud lava, kus esinevad erinevad DJ-d.

Festivali avapäeval astusid teiste seas lavale ansambel Sadu, Rita Ray koos keelpilliorkestri ja erikülalise Vaiko Eplikuga, Maria Kallastu, Baxter Dury, Holy Motors, Eik, Adult DVD, Rick Feds ja Mezerg.

Reedel sai hoo sisse esimest korda toimuv alternatiiv-popmuusikafestival Tartu Punch, mis toob kahe päeva jooksul Tartusse üle 30 artisti Eestist ja välismaalt.

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