X!

Festivalil Tartu Punch toimuvad ka tasuta linnaruumikontserdid

Muusika
Heleenyum
Heleenyum Autor/allikas: Heleenyum
Muusika

Sel reedel ja laupäeval jõuab rahvusvaheline alternatiiv-popmuusikafestival Tartu Punch lisaks Tartu laululavale ka linnaruumi. Kahe päeva jooksul annavad Tartu eri paigus tasuta kontserte viis kodumaist artisti.

Laupäeval kell 10.30 Barclay platsil esinev Säde Semper ütles, et just linnaruumiprogramm on üks põhjusi, miks talle sellised festivalid meeldivad. "Mulle meeldivad festivalid, mis ei piirdu ainult ühe alaga, vaid panevad terve linna elama. Just seda Tartu Punch teebki – võid lihtsalt Tartus ringi jalutada ja avastada mõne tasuta kontserdi või performance'i," sõnas ta ja kinnitas, et esitab linnaruumikontserdil esimest korda lugusid oma peagi ilmuvalt albumilt. "Kuna iga minu kontsert on erineva temaatika, kostüümide ja kavaga, siis tasub kindlasti kohale tulla."

Reedel algab linnaruumiprogramm kell 12 Alexela Loomelava esisel promenaadil, kus esineb alternatiivset elektroonilist indie-pop'i viljelev duo Su/mi. Kell 13.30 annab Tartu Ülikooli peahoone sammaste vahel kontserdi elektroonilise popi artist Heleenyum.

Laupäeval kell 12 esineb Emajõe vasakkaldal Kaarsilla kõrval asuval Koidula ja Jannseni mälestusväljakul Tartu artist Beer Gardens. Kell 13.30 lõpetab Barclay platsil linnaruumiprogrammi Viljandist pärit art rock'i ansambel Araukaaria.

Tartu Punch toimub 3.–4. juulil Tartu laululaval ning toob kahe päeva jooksul lavale üle 30 artisti Eestist ja välismaalt. Lisaks kontsertidele pakub festival mitmekesist lisaprogrammi. Festivali peaesinejad on Jack Garratt, Baxter Dury, Viagra Boys, Night Tapes, Tommy Cash ja HU?.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:41

Sony lõpetab 2028. aastal Playstationi mängude plaatidena välja andmise

15:52

Avignoni teatrifestivalil esitletakse Piret Jaaksi näidendiga kogumikku

14:57

Florian Wahl kaebekoori projektist: võtsime negatiivsed asjad ja laulsime end ilusasse kohta

14:53

Festivalil Tartu Punch toimuvad ka tasuta linnaruumikontserdid

13:06

Arvustus. Larry Niveni füüsikamõistatused

12:53

Ruhnu viiulifestival toob kokku Eesti, Rootsi ja maailma pärimusmuusikud

12:18

Ukraina kunstnik loob Narva Pähklimäe linnaossa mastaapse valgusinstallatsiooni

11:54

Galerii: Rapla kirikumuusika festival avati Gabrieli ja Pärdi muusikaga

11:31

Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas Kultuurikatlas oma 45. tegevusaastat

10:04

Ülevaade. Kes on tänapäeval hea inimene?

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.06

Kunstiajaloolane: kunsti eemaldamine ei eemalda keerulist ajalugu

30.06

Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

30.06

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

30.06

Kontserdiarvustus. Ma tahan uskuda

29.06

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

10:04

Ülevaade. Kes on tänapäeval hea inimene?

28.06

Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

09:44

Rakveres algab etenduskunstide festival Baltoscandal

29.06

Galerii: Mauri Gross avas Viljandis kaks näitust

11:31

Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas Kultuurikatlas oma 45. tegevusaastat

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo