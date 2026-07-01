Festivalil Tartu Punch toimuvad ka tasuta linnaruumikontserdid

Laupäeval kell 10.30 Barclay platsil esinev Säde Semper ütles, et just linnaruumiprogramm on üks põhjusi, miks talle sellised festivalid meeldivad. "Mulle meeldivad festivalid, mis ei piirdu ainult ühe alaga, vaid panevad terve linna elama. Just seda Tartu Punch teebki – võid lihtsalt Tartus ringi jalutada ja avastada mõne tasuta kontserdi või performance'i," sõnas ta ja kinnitas, et esitab linnaruumikontserdil esimest korda lugusid oma peagi ilmuvalt albumilt. "Kuna iga minu kontsert on erineva temaatika, kostüümide ja kavaga, siis tasub kindlasti kohale tulla."

Reedel algab linnaruumiprogramm kell 12 Alexela Loomelava esisel promenaadil, kus esineb alternatiivset elektroonilist indie-pop'i viljelev duo Su/mi. Kell 13.30 annab Tartu Ülikooli peahoone sammaste vahel kontserdi elektroonilise popi artist Heleenyum.

Laupäeval kell 12 esineb Emajõe vasakkaldal Kaarsilla kõrval asuval Koidula ja Jannseni mälestusväljakul Tartu artist Beer Gardens. Kell 13.30 lõpetab Barclay platsil linnaruumiprogrammi Viljandist pärit art rock'i ansambel Araukaaria.

Tartu Punch toimub 3.–4. juulil Tartu laululaval ning toob kahe päeva jooksul lavale üle 30 artisti Eestist ja välismaalt. Lisaks kontsertidele pakub festival mitmekesist lisaprogrammi. Festivali peaesinejad on Jack Garratt, Baxter Dury, Viagra Boys, Night Tapes, Tommy Cash ja HU?.