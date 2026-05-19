Ülevaade: kontserdisuvi 2026
ERR-i kultuuriportaal toob välja ülevaate olulisematest popmuusikasündmustest, mis sel suvel Eestimaa pinnal aset leiavad.
Mai
Tori Amos
27. mai, Alexela kontserdisaal
Ameerika laulja-laulukirjutaja Tori Amos, kes on 35 aastat kestnud karjääri jooksul avaldanud 18 albumit, astub oma Euroopa turnee raames üles 27. mail Alexela kontserdisaalis, Tallinnas.
Swedish House Mafia
30. mai, Tallinna lauluväljak
Rootsi EDM trio, kellelt pärinevad hitid nagu "Don't You Worry Child" ning "Moth To A Flame" koos The Weekndiga, annab mai lõpus regiooni ainsa kontserdi Tallinna lauluväljakul.
Juuni
Kings of Leon
14. juuni, Unibet Arena Kvartal
Menukas Ameerika Ühendriikide rokkbänd Kings Of Leon annab Euroopa turnee raames juunikuu pühapäeval kontserdi Tallinnas Unibet Arena kvartalis, avades ka esimese hooaja uues kontserdipaigas. Tegijad on lubanud halli tagusest asfaltplatsist teha elava väliala, mille esimeseks proovikiviks Kings of Leon ongi.
Black Eyed Peas
15. juuni, Tallinna Vanasadama kruiisiala
Päev pärast Kings Of Leoni jõuab esimest korda Eestisse pikalt raadiopopi suurjõuna tegutsenud kollektiiv Black Eyed Peas, kes esineb Euroopa turnee raames Tallinnas 15. juunil. Ka Black Eyed Peasi puhul on kindlasti märkimisväärne ka toimumiskoht, Tallinna Vanasadama kruiisiala, kus varem nii suurt üritust toimunud pole. Näis, kas saame ühe keskmisest suurema esinemispaiga juurde.
Joost Klein
19. juuni, Helitehas
Helitehase saalis astub 19. juunil üles kõige kuulsam Eurovisioonilt diskvalifitseeritud artist Joost Klein, kes avaldas hiljuti ühise singli mitte vähem värvikate Eurovisiooni-figuuridega Tommy Cashi ja Käärijäga. Ülevaate ilmumise ajaks on Hollandi naljapopi artisti kontsert juba mõnda aega välja müüdud olnud.
ZZ Top
22. juuni, Tartu lauluväljak
Pealinnast väljapoole jõuavad rokkmuusika veteranid 1969. aastal asutatud USA bändist ZZ Top. Bänd on pika karjääri jooksul välja andnud 15 stuudioalbumit ning müünud ligi 50 miljonit plaati. 2021. aastal lahkus bändi basskitarrist Dusty Hill, keda asendab laval nüüd bändi pikaajaline kitarritehnik Elwood Francis. Viimasti esines ZZ Top Eesti 1990. aastatel.
Rudimental
23. juuni, Pühajärve
Võidupühal esineb paljude teiste seas Pühajärve jaanipäeva-festivalil ka briti trummi ja bassi ning EDM trio Rudimental. Lisaks veel An-Marlen, Küberrünak & Karmo, Säm jpt.
Juuli
Õllesummer
1.–4. juuli, Tallinna lauluväljak
Tallinna lauluväljakul toimub ka juba traditsiooniline Õllesummer, mis pakub peamiselt nii kodu- kui ka välismaist retrot. Peaesinejad on soome poprokk ansambel Dingo, rumeenia europopi laulja Inna, Saksamaa eurodance'i suurnimi Cascada ning Katrina ansamblist Katrina & The Waves, jpt. Kodumaalt ka Smilers, 2 Quick Start, Terminaator. Noorema põlvkonna esindajatest ka Kermo Murel, Maria Kallastu ja 35maffia. Kokku üle 60 artisti.
Tartu Punch
3.–4. juuli, Tartu lauluväljak
Juuli esimesel nädalavahetusel toimub esimest korda festival Tartu Punch. Üles astuvad rootsi punkansambel Viagra Boys, Hu?, Tommy Cash, Rita Ray, Baxter Dury, Jack Garrat jpt. Lisaks veel DJ'de kava ja tasuta linnaruumikontserdid Tartus.
Hard Rock Laager
3.–4. juuli, Vana-Vigala
Teenekas rokk- ja metal-muusika festival toimub sel suvel juba 25. korda. Festival motoks on "parim rahvas, raskeim muusika". Viimast esindavad Vana-Vigala jõeorus sel aastal Pain Rootsist, Vader Poolast, New Model Army Ühendkuningriigist ning mitmed kodumaised raskemuusikabändid, nagu Goresoerd, Talbot, Taak, Puberteet jt. Kokku esineb kahe päeva jooksul kahel laval 22 bändi. Möödunud aasta Hard Rock Laagri meeleoludest loe Tristan Priimäe arvustusest.
Hurts
8. juuli, Kakumäe Haven
Manchesteri popiduo Hurts jõuab Eestisse juba vähemalt kaheksandat korda. Esimene kontsert Eestis anti 2011. aastal Kalevi spordihallis. Peale seda on kolmel korral esinetud endises Saku Suurhallis ning Tallinna lauluväljakul. Bändi tuntuma albumi "Happiness" ilmumisest möödus eelmisel aastal 15 aastat.
John Legend
8. juuli, Tartu lauluväljak
USA pianist ja poplaulja/laulukirjutaja John Legend jõuab Tartusse oma "An Evening of Songs & Stories" turnee raames, kus Legend on laval ainult oma klaveriga.
Beach Grind
9.–11. juuli, Pärnu rand
13. korda toimuv elektroonilise tantsumuusika festival Beach Grind kolib sel aastal rannapargist rannaliivale. Mitmete teiste seas astuvad üles Afrojack, Robin Schulz, Tommy Hype, Tommy Cash, Nublu, Sadu, Smilers.
Kikumu
9.–12. juuli, Jäneda õppekeskus
Teist korda toimub Jänedal neljapäevane kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Peaesinejad on Panda Bear & Sonic Boom, Florian Wahl, Night Tapes, Gilles Peterson, Nubiyan Twist jpt. Muusika kõrval ka Eesti galeriide kureeritud näitused ja Sõpruse kinoprogramm.
Tartu Rock Fest
10.–11. juuli, Tartu laululava
Kaheks päevaks vallutavad Tartu laululava Eesti rokkbändid. Esinevad Elephants from Neptune, Põhja Konn, Singer Vinger, Vennaskond, Kosmikud jt.
I Land Sound
16.–19. juuli, Illiku laid
Saaremaal kostitab elektroonilise muusikaga I Land Sound, kes on usaldanud oma programmi klubide ja koosluste nagu Hall, IDA raadio, Oopus, Tiks, Trommel, Uus Laine ja Öömaja kätte.
Lenny Kravitz
20. juuli, Unibet Arena
Juulikuisel esmaspäeval naaseb Eestisse funky'ma poproki suurkuju Lenny Kravitz, kes esineb Tallinnas Unibet Arenal. Viimati pidi Kravitz Eestis esinema 2020. aastal, kuid kontsert jäi ära. Enne seda ka 2014. aastal, mil kontsert viimasel hetkel ära jäeti. Esimest korda esines Kravitz Tallinnas 2005. aastal Lilleküla staadionil.
Saund
23.–25.07, Sõru sadam
Eelmisel aastal pausi teinud alternatiivmuusikafestival Saund tähistab sel suvel kümnendat toimumiskorda ja naaseb Sõru sadamasse. Täpsem programm ootab veel avalikustamist.
Viljandi pärimusmuusika festival
23.–26. juuli, Viljandi lossi varemed
Samal nädalavahetusel algab ka suvine folgipidu Viljandis. Üles astuvad Curly Strings, Duo Ruut3, Justament, Mari Jürjens, Mari Kalkun, Puuluup, Sten-Olle, Untsakad jpt.
John Newman
31. juuli, Patarei merekindlus
Tallinna endises Patarei vanglas astub Juuli lõpus üles 35-aastane briti laulja, kes laenanud oma häält mitmetele produtsentidele (sh ka Rudimental, Calvin Harris) ning kelle debüüt soolosingel "Love Me Again" on veel nii elujõuline, et viimati 2015. aastal albumi avaldanud Newman esineb veel selgi suvel rahvusvaheliselt.
August
Tallinn Rock Festival
31. juuli–2. august, Unibet Arena kvartal
Juuli viimasel päeval algab Tallinnas Unibet Arena kvartalis teine Tallinn Rock festival, kus astuvad üles Godsmack, Sepultura, White Lies ning peaesineja, Saksamaa rokkansambel Scorpions.
Augustibluus
31. juuli–2. august, Haapsalu
Rokifestivaliga samal nädalavahetusel tähistatakse ka roki sünnitanud bluusi, kui toimub 32. Augustibluus. Üles astuvad briti kitarrist Toby Lee ning Estonian Voices, kes esitab lugusid mängufilmist "Bluusivennad".
Võnge
31. juuli–1. august, Tõrva
Rändfestival Võnge ühendab sel aasta jõud valgusfestivaliga Tõrva Tule-päevad. Tõrva linna keskväljaku, Õhne jõe ja Veskijärve kallastel esinevad Sadu, Frankie Animal, Leslie Da Bass, Tomás del Real, Reket jpt.
Moby
6. august, Tartu lauluväljak
Moby tuuritab taas, pärast enam kui kümme aastat kestnud pausi, ja jõuab selle raames esinema ka Tartusse. Selle aasta veebruaris albumi "Future Quiet" avaldanud elektroonik pühendas ühe loo värskel kauamängival ka Tallinnale.
Treski fest
7.–9. august, Setomaa
Setomaal, muusika- ja inspiratsioonikeskuses nimega Treski toimub taas ka Jalmar Vabarna juhitud Treski fest. Kuuleb nii kaasaegset popmuusikat (Inga), vanakooli hiphoppi (A-rühm), trummi ja bassi (Planeet) ning folki (Curly Strings). Lisaks veel Daniel Levi, Kukerpillid, Tõnu Tubli, Sten-Olle, Maria Kallastu jpt.
The Cure
9. august, Unibet Arena kvartal
Esimest korda esineb Eestis legendaarne briti alternatiiv- ja gootiroki ansambel The Cure. 1976. aastal kokku tulnud bänd avaldas 2024. aastal comeback-albumi "Songs of a Lost World", mis tõi tänavuse aasta alguses bändi riiulitele ka esimesed Grammy auhinnad. Robert Smithi juhitud viisikut soojendab Duo Ruut.
Eesti Hiphop Festival
14.–15. august, Elva
Üks järjepidevamaid žanrifestivale Eesti Hiphop Festival (EHHF) tähistab tänavu 20. juubelit. Selle puhul astuvad Elvas lavale Nublu, Säm, Reket, A-rühm, Pitsa, Bad Art, 5loops ja mitmed teised artistid.
EFEfest
21.–23. august, Paavli kultuurivabrik
Plaadifirma ja muusikaagentuur Estonian Funk Embassy tähistab sel aastal kümnendat sünnipäeva esimese EFEfestiga. Kolmel laval astuvad kuulajate ette funk, soul, disko ja maailmamuusika artistid. Esimesed välja kuulutatud artistid on Haldi & ans Flamingo, Eik, Lexsoul Dancemachine ja Timuti 8.
Orchestral Maneuvers in the Dark (OMD)
29. august, Pirita kloostri varemed
Üks esimesi süntpopi ansambleid Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) naaseb augustis Tallinna, kus viimati esineti 2020. aastal. Loe ka ERR-i intervjuud OMD solisti Andy McCluskey'ga.
September
Armin van Buuren
5. september, Tallinna lauluväljak
Lauluväljaku suvehooajale paneb punkti Hollandi DJ Armin Van Buuren, kes naaseb Tallinnasse (ja lauluväljakule) kõigest kaheaastase pausi järel.
Station Narva
3.–6. september Narvas
Festivalihooaja lõpetab tänavu Eesti muusikaettevõtluse auhindadel aasta muusikasündmuseks kuulutatud Tallinn Music Weeki sõsarfestival, mis toob Narva kindluse lavadele kokku briti trip-hop'i legendi Tricky, GusGusi Islandilt ja Soome alt-pop artisti Malla. Kodustest veel Sadu, Alika, Boipepperoni, Skoone jpt. Lisaks muusikale veel kultuurseid eriüritusi terves Narva linnas.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor, Andrew Whyte, Helen Wright