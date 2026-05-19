Ülevaade: kontserdisuvi 2026

Mai

Tori Amos

27. mai, Alexela kontserdisaal

Ameerika laulja-laulukirjutaja Tori Amos, kes on 35 aastat kestnud karjääri jooksul avaldanud 18 albumit, astub oma Euroopa turnee raames üles 27. mail Alexela kontserdisaalis, Tallinnas.

Swedish House Mafia

30. mai, Tallinna lauluväljak

Rootsi EDM trio, kellelt pärinevad hitid nagu "Don't You Worry Child" ning "Moth To A Flame" koos The Weekndiga, annab mai lõpus regiooni ainsa kontserdi Tallinna lauluväljakul.

Swedish House Mafia Autor/allikas: Pressimaterjalid

Juuni

Kings of Leon

14. juuni, Unibet Arena Kvartal

Menukas Ameerika Ühendriikide rokkbänd Kings Of Leon annab Euroopa turnee raames juunikuu pühapäeval kontserdi Tallinnas Unibet Arena kvartalis, avades ka esimese hooaja uues kontserdipaigas. Tegijad on lubanud halli tagusest asfaltplatsist teha elava väliala, mille esimeseks proovikiviks Kings of Leon ongi.

Black Eyed Peas

15. juuni, Tallinna Vanasadama kruiisiala

Päev pärast Kings Of Leoni jõuab esimest korda Eestisse pikalt raadiopopi suurjõuna tegutsenud kollektiiv Black Eyed Peas, kes esineb Euroopa turnee raames Tallinnas 15. juunil. Ka Black Eyed Peasi puhul on kindlasti märkimisväärne ka toimumiskoht, Tallinna Vanasadama kruiisiala, kus varem nii suurt üritust toimunud pole. Näis, kas saame ühe keskmisest suurema esinemispaiga juurde.

Ameerika rokkbänd Kings of Leon. Autor/allikas: Matthew Followill

Joost Klein

19. juuni, Helitehas

Helitehase saalis astub 19. juunil üles kõige kuulsam Eurovisioonilt diskvalifitseeritud artist Joost Klein, kes avaldas hiljuti ühise singli mitte vähem värvikate Eurovisiooni-figuuridega Tommy Cashi ja Käärijäga. Ülevaate ilmumise ajaks on Hollandi naljapopi artisti kontsert juba mõnda aega välja müüdud olnud.

ZZ Top

22. juuni, Tartu lauluväljak

Pealinnast väljapoole jõuavad rokkmuusika veteranid 1969. aastal asutatud USA bändist ZZ Top. Bänd on pika karjääri jooksul välja andnud 15 stuudioalbumit ning müünud ligi 50 miljonit plaati. 2021. aastal lahkus bändi basskitarrist Dusty Hill, keda asendab laval nüüd bändi pikaajaline kitarritehnik Elwood Francis. Viimasti esines ZZ Top Eesti 1990. aastatel.

Rudimental

23. juuni, Pühajärve

Võidupühal esineb paljude teiste seas Pühajärve jaanipäeva-festivalil ka briti trummi ja bassi ning EDM trio Rudimental. Lisaks veel An-Marlen, Küberrünak & Karmo, Säm jpt.

ZZ Topi kontsert Tallinnas, 1996. aasta Rock Summeril Autor/allikas: Peeter Langovits/Postimees

Juuli

Õllesummer

1.–4. juuli, Tallinna lauluväljak

Tallinna lauluväljakul toimub ka juba traditsiooniline Õllesummer, mis pakub peamiselt nii kodu- kui ka välismaist retrot. Peaesinejad on soome poprokk ansambel Dingo, rumeenia europopi laulja Inna, Saksamaa eurodance'i suurnimi Cascada ning Katrina ansamblist Katrina & The Waves, jpt. Kodumaalt ka Smilers, 2 Quick Start, Terminaator. Noorema põlvkonna esindajatest ka Kermo Murel, Maria Kallastu ja 35maffia. Kokku üle 60 artisti.

Tartu Punch

3.–4. juuli, Tartu lauluväljak

Juuli esimesel nädalavahetusel toimub esimest korda festival Tartu Punch. Üles astuvad rootsi punkansambel Viagra Boys, Hu?, Tommy Cash, Rita Ray, Baxter Dury, Jack Garrat jpt. Lisaks veel DJ'de kava ja tasuta linnaruumikontserdid Tartus.

Hard Rock Laager

3.–4. juuli, Vana-Vigala

Teenekas rokk- ja metal-muusika festival toimub sel suvel juba 25. korda. Festival motoks on "parim rahvas, raskeim muusika". Viimast esindavad Vana-Vigala jõeorus sel aastal Pain Rootsist, Vader Poolast, New Model Army Ühendkuningriigist ning mitmed kodumaised raskemuusikabändid, nagu Goresoerd, Talbot, Taak, Puberteet jt. Kokku esineb kahe päeva jooksul kahel laval 22 bändi. Möödunud aasta Hard Rock Laagri meeleoludest loe Tristan Priimäe arvustusest.

Viagra Boys Autor/allikas: Pressimaterjalid

Hurts

8. juuli, Kakumäe Haven

Manchesteri popiduo Hurts jõuab Eestisse juba vähemalt kaheksandat korda. Esimene kontsert Eestis anti 2011. aastal Kalevi spordihallis. Peale seda on kolmel korral esinetud endises Saku Suurhallis ning Tallinna lauluväljakul. Bändi tuntuma albumi "Happiness" ilmumisest möödus eelmisel aastal 15 aastat.

John Legend

8. juuli, Tartu lauluväljak

USA pianist ja poplaulja/laulukirjutaja John Legend jõuab Tartusse oma "An Evening of Songs & Stories" turnee raames, kus Legend on laval ainult oma klaveriga.

Hurtsi kontsert 2017. aastal Tallinnas Autor/allikas: Anna Aurelia Minev /ERR

Beach Grind

9.–11. juuli, Pärnu rand

13. korda toimuv elektroonilise tantsumuusika festival Beach Grind kolib sel aastal rannapargist rannaliivale. Mitmete teiste seas astuvad üles Afrojack, Robin Schulz, Tommy Hype, Tommy Cash, Nublu, Sadu, Smilers.

Kikumu

9.–12. juuli, Jäneda õppekeskus

Teist korda toimub Jänedal neljapäevane kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Peaesinejad on Panda Bear & Sonic Boom, Florian Wahl, Night Tapes, Gilles Peterson, Nubiyan Twist jpt. Muusika kõrval ka Eesti galeriide kureeritud näitused ja Sõpruse kinoprogramm.

Tartu Rock Fest

10.–11. juuli, Tartu laululava

Kaheks päevaks vallutavad Tartu laululava Eesti rokkbändid. Esinevad Elephants from Neptune, Põhja Konn, Singer Vinger, Vennaskond, Kosmikud jt.

Kikumu Autor/allikas: Evert Palmets

I Land Sound

16.–19. juuli, Illiku laid

Saaremaal kostitab elektroonilise muusikaga I Land Sound, kes on usaldanud oma programmi klubide ja koosluste nagu Hall, IDA raadio, Oopus, Tiks, Trommel, Uus Laine ja Öömaja kätte.

Lenny Kravitz

20. juuli, Unibet Arena

Juulikuisel esmaspäeval naaseb Eestisse funky'ma poproki suurkuju Lenny Kravitz, kes esineb Tallinnas Unibet Arenal. Viimati pidi Kravitz Eestis esinema 2020. aastal, kuid kontsert jäi ära. Enne seda ka 2014. aastal, mil kontsert viimasel hetkel ära jäeti. Esimest korda esines Kravitz Tallinnas 2005. aastal Lilleküla staadionil.

Lenny Kravitzi esimene kontsert Eestis Lilleküla staadionil 2005. aasta juulis Autor/allikas: Liis Treimann/Postimees

Saund

23.–25.07, Sõru sadam

Eelmisel aastal pausi teinud alternatiivmuusikafestival Saund tähistab sel suvel kümnendat toimumiskorda ja naaseb Sõru sadamasse. Täpsem programm ootab veel avalikustamist.

Viljandi pärimusmuusika festival

23.–26. juuli, Viljandi lossi varemed

Samal nädalavahetusel algab ka suvine folgipidu Viljandis. Üles astuvad Curly Strings, Duo Ruut3, Justament, Mari Jürjens, Mari Kalkun, Puuluup, Sten-Olle, Untsakad jpt.

Saund 2024 Autor/allikas: Maria Mäeots

John Newman

31. juuli, Patarei merekindlus

Tallinna endises Patarei vanglas astub Juuli lõpus üles 35-aastane briti laulja, kes laenanud oma häält mitmetele produtsentidele (sh ka Rudimental, Calvin Harris) ning kelle debüüt soolosingel "Love Me Again" on veel nii elujõuline, et viimati 2015. aastal albumi avaldanud Newman esineb veel selgi suvel rahvusvaheliselt.

August

Tallinn Rock Festival

31. juuli–2. august, Unibet Arena kvartal

Juuli viimasel päeval algab Tallinnas Unibet Arena kvartalis teine Tallinn Rock festival, kus astuvad üles Godsmack, Sepultura, White Lies ning peaesineja, Saksamaa rokkansambel Scorpions.

Scorpions 2023. aastal Tallinna lennujaamas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Augustibluus

31. juuli–2. august, Haapsalu

Rokifestivaliga samal nädalavahetusel tähistatakse ka roki sünnitanud bluusi, kui toimub 32. Augustibluus. Üles astuvad briti kitarrist Toby Lee ning Estonian Voices, kes esitab lugusid mängufilmist "Bluusivennad".

Võnge

31. juuli–1. august, Tõrva

Rändfestival Võnge ühendab sel aasta jõud valgusfestivaliga Tõrva Tule-päevad. Tõrva linna keskväljaku, Õhne jõe ja Veskijärve kallastel esinevad Sadu, Frankie Animal, Leslie Da Bass, Tomás del Real, Reket jpt.

Moby

6. august, Tartu lauluväljak

Moby tuuritab taas, pärast enam kui kümme aastat kestnud pausi, ja jõuab selle raames esinema ka Tartusse. Selle aasta veebruaris albumi "Future Quiet" avaldanud elektroonik pühendas ühe loo värskel kauamängival ka Tallinnale.

Augustibluus 2025 Autor/allikas: Triin Raa

Treski fest

7.–9. august, Setomaa

Setomaal, muusika- ja inspiratsioonikeskuses nimega Treski toimub taas ka Jalmar Vabarna juhitud Treski fest. Kuuleb nii kaasaegset popmuusikat (Inga), vanakooli hiphoppi (A-rühm), trummi ja bassi (Planeet) ning folki (Curly Strings). Lisaks veel Daniel Levi, Kukerpillid, Tõnu Tubli, Sten-Olle, Maria Kallastu jpt.

The Cure

9. august, Unibet Arena kvartal

Esimest korda esineb Eestis legendaarne briti alternatiiv- ja gootiroki ansambel The Cure. 1976. aastal kokku tulnud bänd avaldas 2024. aastal comeback-albumi "Songs of a Lost World", mis tõi tänavuse aasta alguses bändi riiulitele ka esimesed Grammy auhinnad. Robert Smithi juhitud viisikut soojendab Duo Ruut.

Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud. Autor/allikas: Maria Kilk

Eesti Hiphop Festival

14.–15. august, Elva

Üks järjepidevamaid žanrifestivale Eesti Hiphop Festival (EHHF) tähistab tänavu 20. juubelit. Selle puhul astuvad Elvas lavale Nublu, Säm, Reket, A-rühm, Pitsa, Bad Art, 5loops ja mitmed teised artistid.

EFEfest

21.–23. august, Paavli kultuurivabrik

Plaadifirma ja muusikaagentuur Estonian Funk Embassy tähistab sel aastal kümnendat sünnipäeva esimese EFEfestiga. Kolmel laval astuvad kuulajate ette funk, soul, disko ja maailmamuusika artistid. Esimesed välja kuulutatud artistid on Haldi & ans Flamingo, Eik, Lexsoul Dancemachine ja Timuti 8.

Orchestral Maneuvers in the Dark (OMD)

29. august, Pirita kloostri varemed

Üks esimesi süntpopi ansambleid Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) naaseb augustis Tallinna, kus viimati esineti 2020. aastal. Loe ka ERR-i intervjuud OMD solisti Andy McCluskey'ga.

Armin Van Buuren, 2017. aasta Weekend Festival Balticul Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR

September

Armin van Buuren

5. september, Tallinna lauluväljak

Lauluväljaku suvehooajale paneb punkti Hollandi DJ Armin Van Buuren, kes naaseb Tallinnasse (ja lauluväljakule) kõigest kaheaastase pausi järel.

Station Narva

3.–6. september Narvas

Festivalihooaja lõpetab tänavu Eesti muusikaettevõtluse auhindadel aasta muusikasündmuseks kuulutatud Tallinn Music Weeki sõsarfestival, mis toob Narva kindluse lavadele kokku briti trip-hop'i legendi Tricky, GusGusi Islandilt ja Soome alt-pop artisti Malla. Kodustest veel Sadu, Alika, Boipepperoni, Skoone jpt. Lisaks muusikale veel kultuurseid eriüritusi terves Narva linnas.