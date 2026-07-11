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I Land Sound avalikustas tänavuse festivaliprogrammi

Muusika
Festivali I Land Sound 2025 kolmas päev
Festivali I Land Sound 2025 kolmas päev Autor/allikas: Andi Kokk/Ben Raybone/Marlene Leppänen
Muusika

16. kuni 19. juulini Saaremaal illiku laiul üheksandat korda toimuv I Land Sound festival kuulutas välja oma tänavuse kava. Kokku jõuab festivalile üle 100 artisti nii kodumaalt kui ka kaugemalt, lisaks mitukümmend kunstnikku.

Rahvusvahelistest artistidest astuvad festivalil üles Lee Burridge, Miroloja, Nico Stojan, Tomoki Tamura, PANDHORA, David Hornung ja Rony Rex, kodumaistest muusikutest on esindatud teiste seas Ajukaja, Dr.PhilGood, Maris Pihlap, L.Eazy, Majestim, Jozels, Nikolajev ja Britiimpeerium.

Ka sel aastal sünnib heliprogramm koostöös erinevate kohalike ja rahvusvaheliste muusikakollektiivide, meediaväljaannete ja plaadifirmadega. Oma nägemuse festivali programmile lisavad Oopus, IDA Radio, Bulta Agency, Different Times, Klap, Lost Favourite Records, Hall, Estonian Funk Embassy, Tjuun In ja Uus Laine, kes kureerivad erinevate lavade programme.

Lisaks kaheksale lavale ootab külastajaid ees päevaprogramm, saunaalal on taas kohal kuue kerisega saunatelk ning pühapäeval toimub vinüüliturg. Festivalialalt leiab muu hulgas ka karaokebussi ja erinevaid mängualasid.

Üheksanda festivali teema on "Mäng", mis kutsub astuma maailma, kus piirid argipäeva ja fantaasia vahel hägustuvad ning kogu illiku muutub neljaks päevaks suureks ühiseks mängumaaks. "Mäng on midagi palju enamat kui meelelahutus. See on uudishimu, julgus katsetada ja oskus hetkeks unustada, kuidas asjad "peaksid" käima. Tänavu kutsume inimesi maailma, kus täiesti tavaline hetk vöib muutuda mänglevaks seikluseks. Pole tähtis, kas oled pealtvaataja vöi mängija, oluline on olla kohal ja lubada end üllatada," ütles festivali peakorraldaja Paap Uspenski.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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