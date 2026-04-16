Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

9.–12. aprillil toimus Tallinnas 18. korda rahvusvaheline muusika- ja linnafestival ning muusikatööstuse konverents Tallinn Music Week (TMW). Festivalil esines 203 artisti 37 maalt ning konverentsil 169 muusika- ja kultuurivaldkonna professionaali kogu maailmast. Kokku kogus TMW 22 271 külastust.

TMW 2026 kesksed teemad olid muusika ja kultuuri mõju linnade ja regioonide arengus, sektori vaimne tervis, töötingimused ja heaolu. Festivali eelõhtul, 8. aprillil toimus TMW ja Tallinna linna koostöös avalik arutelu linnahalli tulevikust.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Merilin Piipuu sõnul on TMW oluline platvorm, mis elavdab Eesti muusikaelu. "See toetab meie loojate rahvusvahelist nähtavust, tuues samal ajal kultuuri kaudu avalikku arutellu ühiskonna jaoks tähenduslikud teemad. TMW roll Tallinna Linnahalli tuleviku mõtestamisel ning loojate vaimse tervise esiletõstmisel näitab, et tegu ei ole pelgalt festivaliga, vaid olulise partneriga kestliku kultuuripoliitika kujundamisel," sõnas Piipuu.

TMW konverentsi avasid reedel, 10. aprillil Nordic Hotel Forumis kultuuriminister Heidy Purga, Põhjamaade juhtiv kultuuristrateeg ja Rootsi-Soome kultuurikeskuse Hanaholmeni tegevjuht Gunvor Kronman, Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Demelemester ning TMW asutaja ja juht Helen Sildna.

Konverentsil esines 169 muusika- ja kultuurivaldkonna spetsialisti ja teerajaja, nende seas Resident Advisori kaasasutaja Paul Clement, Gorillaze, Robbie Williamsi ja Moby agent Ian Huffam, Flow Festivali tegevjuht Katariina Uusitupa, Stockholmi linna sündmustejuht Patrik Tengwall ning Norra läbi aegade edukaima ansambli a-ha asutajaliige Magne Furuholmen.

TMW muusikaprogramm tõi kontserdisaalidesse ja klubidesse üle Tallinna esinema 203 artisti 37 maalt Euroopast Kanadani ning Lõuna-Koreast Aafrika diasporaani. Programm ulatus pärimusest digipopini, jazzist metali ja nüüdismuusikani.

Kaaskorraldajate seas olid festivalid I Land Sound ja KIKUMU, hiphopi FM-jaam Legendaarne Raadio, plaadileibel ja artistikollektiiv Glitch Please ning management'i- ja kirjastusettevõte Tier Music, Eesti Muusika Päevad ning Fotografiska. TMW jätkupeo esitleja oli KIKUMU festival.

Eesti Raskemuusikaliit kostitas TMW publikut nii esitlusõhtuga kui ka bändikonkursi Heavy Music Band Battle finaaliga. Liidu asutaja Ott Evestuse sõnul on TMW viinud kohaliku underground-kultuuri ekspordi väljavaated uuele tasemele.

"Selle festivali abil on võimalik vaid paari aastaga nullist suurprojektideni jõuda – vaja on vaid ise tegutseda! Tänu siinsetele kohtumistele maailma tippudega mõjukast plaadifirmast Century Media, suurest turundusagentuurist Dropout Media, meie skeene piiblist Metal Hammer jne, on nii meie bändide ekspordivõimalused kui ka professionaalne tase hüppeliselt tõusnud. TMW on muusikute jaoks nagu olümpiamängud, millel kogu eelnev trenn võib viia elumuutva sammuni nagu Heavy Music Band Battle'i Eesti võitja Bloodfeatheri preemiaesinemine Euroopa raskemuusika tippsündmusel Mystic Festival."

TMW linnafestivali kunstiprogrammi keskmes olid Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) 20. tegevusaasta tähistamine Köler Prize 2026 auhinnanäituse avamisega, festivali avavastuvõtt ja näitused samuti teise aastakümne täitumist tähistavas Kumu kunstimuuseumis ning Anton Corbijni retrospektiivnäitus Fotografiskas. Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) kureeritud tuurid viisid huvilisi vanalinna, Noblessneri ja Telliskivi Loomelinnaku galeriidesse.

"TMW on nüüd noor täiskasvanu," tõdes TMW asutaja ja peakorraldaja Helen Sildna. "Meil on läinud hästi ja me usume, et festival arengus on tulemas uusi ja põnevaid etappe. See kõik on võimalik tänu meie fantastilisele tiimile ning muusikutele ja partneritele, kes usuvad ja usaldavad meid. Profid tiimid on olulisim vara, mis meil muusika- ja kultuurivaldkonna edasiarendamisel on. Just inimeste heaolusse ja arengusse ning tugevatesse tiimidesse tasub investeerida, siis jõuame järgmiste unistuste ja eesmärkideni."