Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

Animal Collective'i liige Panda Bear tutvus Sonic Boomiga peaaegu 20 aastat tagasi ühismeedia keskkonna MySpace kaudu pärast seda, kui Panda Bear oli oma kolmanda stuudioalbumi "Person Pitch" märkmetes tänanud Sonic Boomi kultuslikku kosmoseroki ansamblit Spacemen 3.

2016. aastal kolis Sonic Boom Inglismaalt Portugali, kus Panda Bear juba resideerus. Sellest ajast saati on mehed loonud kireva loomingulise duo, kirjutanud koos muusikat, sh Panda Beari sooloalbumite "Tomboy" ja "Panda Bear Meets the Grim Reaper" tarvis, ja jaganud korduvalt lava.

2022. aastal jõuti ühise psühhedeelse popi albumini "Reset", mis sai väga sooja vastukaja nii kriitikutelt kui ka publikult. Sel suvel tuuaksegi otse Roskilde festivalilt, kus esinetakse nädal varem, oma ühine kava Jänedale Kikumu festivalile.

"Panda Beari psühhedeelne pop on nii helge ja helkiv, et see oleks nagu ühel ja samal ajal jõuludel saaniga sõitmise muusika, karjapoisilaulud ja trillerdamine unenägudes," ütles Kikumu festivali muusikaprogrammi üks kuraatoritest Siim Nestor.

Jänedal astub üles ka 9. mail Euroopa päeva puhul Narva jõe promenaadil silent disco korraldanud Florian Wahl. Nigeeria disko-pioneeri Oby Onyioha teatas aga oma esinemise ärajäämisest, tervislikel põhjustel ei ole artistil võimalik sel suvel Jänedal esineda.

Varem on festivali esinejatena kinnitatud Maria Somerville, Gilles Peterson, Nubiyan Twist, Booka Shade, BCUC; Night Tapes, Ans. Andur, Kirke Karja, Meisterjaan & NIK, Zebra Island, Fuzzolini, Säde Semper, peomeeleolu pakuvad üritustesarjad Haigla Pidu, Afro Chill, Club Rats, Mutant Disco ja Öömaja.