X!

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

Muusika
Panda Bear
Panda Bear Autor/allikas: Chris Shonting
Muusika

9. kuni 12. juulini toimuva Kikumu festivali esinejatenimekirjaga liitus legendaarne Animal Collective'i asutajaliiga Panda Bear (US), kes astub lavale koos briti ansamblist Spacemen 3 tuntud Sonic Boomiga.

Animal Collective'i liige Panda Bear tutvus Sonic Boomiga peaaegu 20 aastat tagasi ühismeedia keskkonna MySpace kaudu pärast seda, kui Panda Bear oli oma kolmanda stuudioalbumi "Person Pitch" märkmetes tänanud Sonic Boomi kultuslikku kosmoseroki ansamblit Spacemen 3.

2016. aastal kolis Sonic Boom Inglismaalt Portugali, kus Panda Bear juba resideerus. Sellest ajast saati on mehed loonud kireva loomingulise duo, kirjutanud koos muusikat, sh Panda Beari sooloalbumite "Tomboy" ja "Panda Bear Meets the Grim Reaper" tarvis, ja jaganud korduvalt lava.

2022. aastal jõuti ühise psühhedeelse popi albumini "Reset", mis sai väga sooja vastukaja nii kriitikutelt kui ka publikult. Sel suvel tuuaksegi otse Roskilde festivalilt, kus esinetakse nädal varem, oma ühine kava Jänedale Kikumu festivalile.

"Panda Beari psühhedeelne pop on nii helge ja helkiv, et see oleks nagu ühel ja samal ajal jõuludel saaniga sõitmise muusika, karjapoisilaulud ja trillerdamine unenägudes," ütles Kikumu festivali muusikaprogrammi üks kuraatoritest Siim Nestor.

Jänedal astub üles ka 9. mail Euroopa päeva puhul Narva jõe promenaadil silent disco korraldanud Florian Wahl. Nigeeria disko-pioneeri Oby Onyioha teatas aga oma esinemise ärajäämisest, tervislikel põhjustel ei ole artistil võimalik sel suvel Jänedal esineda.

Varem on festivali esinejatena kinnitatud Maria Somerville, Gilles Peterson, Nubiyan Twist, Booka Shade, BCUC; Night Tapes, Ans. Andur, Kirke Karja, Meisterjaan & NIK, Zebra Island, Fuzzolini, Säde Semper, peomeeleolu pakuvad üritustesarjad Haigla Pidu, Afro Chill, Club Rats, Mutant Disco ja Öömaja.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

11:40

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

11:13

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

10:57

Eesti keeles ilmus Virginia Woolfi päevik

10:30

Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

10:05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

09:17

Arvustus. Elust Eestis neil aegadel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

12.05

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo