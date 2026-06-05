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Festivalil Kikumu astub üles Jazzanova

Muusika
Jazzanova
Jazzanova Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

9. kuni 12. juulini Jänedal teist korda toimuv festival Kikumu kuulutas välja uusi esinejaid: kodumaise muusiku Tõnis Mägi kõrval lisandus kavasse ka Saksamaa legendaarne kollektiiv Jazzanova koos laulja Wayne Snow'ga.

Üle 25 aasta maailma klubikultuuri kujundanud Jazzanova ühendab oma muusikas nu-jazz'i, soul'i ja elektroonilise muusika. Jänedale saabub kollektiiv koos Nigeeria juurtega laulja Wayne Snowga, kelle loomingust leiab nii afro-soul'i, futuristlikku R&B'd kui ka elektroonilisi helimaastikke.

Berliinist pärit Jazzanova on 1995. aastal loodud DJ-de ja produtsentide kollektiiv, kes on mõjutanud nii tantsumuusika kui ka kaasaegse jazz'i arengut. Lisaks viiele stuudioalbumile on Jazzanova tuntud ka hinnatud remix'ide poolest, nad on töötanud artistidega nagu 4Hero, MJ Cole ja Masters at Work.

Tõnis Mägi annab erilise kontserdi festivali avaõhtul, 9. juulil, kui ta astub üles Jäneda mõisa pargis, kus tema esinemist täiendavad ka valgusinstallatsioonid.

Lisaks värskelt välja kuulutatud nimedele astuvad tänavu KIKUMU festivalil teiste seas üles ka Night Tapes, Gilles Peterson, Vaiko Eplik ja Eliit, Peter Bjorn and John, Panda Bear and Sonic Boom jpt. Kokku esineb festivalil üle 40 artisti. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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