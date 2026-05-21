Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

Festivali Kikumu korraldajad teatasid, et tühistavad A Guy Called Gerald esinemise seoses tema plaanidega esineda Moskvas, peagi antakse teada, kes asendab festivali üht peaesinejat.

A Guy Called Gerald on briti muusik ja produtsent, kes kuulus elektroonikagruppi 808 State, tema soolokarjäär sai 1988. aastal alguse looga "Voodo Ray". 1990. aastatel sai temast üks breakbeat'i pioneere, kelle 1995. aastal ilmunud albumit "Black Secret Technology" on nimetatud ka läbi aegade parimaks jungle'i-albumiks.

Festivali kavasse lisandus aga looga "Young Folks" laia tuntuse saavutanud Peter Bjorn and John, kes annab festivalil oma esimese kontserdi Baltikumis. Rootsi trio tähistab sel aastal turneega 20 aasta möödumist nende edukaimast albumist "Writer's Block", tuuril kantakse album täispikkuses ette.

Kikumu muusikaprogrammiga liitusid ka ka äsja oma albumi "Neljas" uuesti välja andud Vaiko Eplik ja tema ansambel Eliit, mõne päeva eest eksperimentaalse jazz'i plaadi avaldanud Hollandi elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent Martyn, Eesti americana-bänd Holy Motors, kodumaised RnB ja hip-hop'i artistid Villemdrillem x Karl Killing, Kristel Aaslaiu juhitud pop-funk'i ansambel Gram-Of-Fun ning hip-hop'i produtsendi ja räpparina tuntud Dew8' psühhedeelse roki ansambel Püha Põlev Vesi. Peosarja Club Rats kureeritud õhtuga liituvad hüperpopi-produtsent Metabora ja Naivete.

Muusikat valivad nelja päeva jooksul veel DJ'd Mava & Nebukat, DJ Drummie, Sten Saluveer, DJ Julius ja plaadifirma-peosari TIKS DJ-d, kes võtavad pühapäeval üle Kalijärve rannalava. Pikaks nädalavahetuseks kolib Jäneda õppekeskusesse ka plaadipood Biit Me.