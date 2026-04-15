Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

Tänavu toimub Jänedal teist korda kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Festivali artistide hulka lisandus värskelt nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi muusikuid.

"Eelmise aasta ootamatu edu ning ülipositiivne tagasiside andis kindluse, et Eestis on võimalik teha midagi regionaalselt unikaalset. Mitte lihtsalt tavalist muusikafestivali, vaid täielikku rännakut kino, kunsti, muusika, looduse, arhitektuuri ja eelkõige inimeste vahel," sõnas festivali peakorraldaja Indrek Kasela.

"Ma ise vaatan seda kui suurt salongi looduses või minipuhkust, kus saad koos sõpradega avastada ja taasavastad nii uut kui ka vana. KIKUMU festivalil ei pea sa kuhugi kuuluma, vaid lihtsalt oled see, kes sa oled. Kindlasti on see ka kõige rahvusvahelisem festival publiku poolelt. Kas see aasta tuleb samuti külalisi 17 erinevast riigist? Loodame," lisas ta.

Väliskülalistena astuvad Jäneda õppekeskuses ja mõisas üles rahvusvahelist edu nautiv Iiris Vesiku dream pop ansambel Night Tapes; Jazz FM aasta artistiks nomineeritud üheksaliikmeline jazz-, afrobeat- ja soul-ansambel Nubiyan Twist, kes esitleb Jänedal oma märtsikuus ilmunud albumit "Chasing Shadows"; möödunud aastal plaadiga "Luster" rohkelt kiidusõnu teeninud iiri laulja-laulukirjutaja Maria Somerville ning Lõuna-Aafrika Vabariigi funk-hiphop-punkbänd ja 2023. aasta Womex awardi laureaat BCUC, keda legendaarne Gilles Peterson on nimetanud üheks parimaks laivbändiks.

Nigeeriast saabub ka Jänedale kultuslik pop- ja diskolaulja Oby Onyioha, kelle 1981. aasta hitt "Enjoy Your Life" kõlab tantsupõrandatel siiani ja kes naases möödunud kümnendil peale pikka pausi taas muusika juurde. Onyioha värske EP peaks ilmavalgust nägema veel sel kevadel. Lisaks esineb Jänedal ka möödunud nädalal Tallinn Music Weekile punkti pannud saksa tech-house duo Booka Shade.

Kodumaistest artistidest liituvad Kikumu programmiga comeback'i hauduv popansambel Zebra Island, Shelton Sani ninamehe Valter Nõmme müraroki-projekt Fuzzolini, Erkki Tero pornograafiline rütmimuusika Djerro nime alt, ja uue põlvkonna folk-pungi provokaator Säde Semper.

Eksperimentaalsed helid toovad Jänedale vioolamängija ja improvisaator Kristjan Kannukene ning etenduskunstnik Lisette Marie Viilup, kes uurib rütmilise keha ja füüsilise heli sümbioosi. Öömaja peoga liitub DJ ja moefotograaf Sara Mautone Itaaliast.

Sel suvel laieneb neljapäeval algava festivali ala ka Jäneda õppekeskusega külg külje kõrval paiknevasse Jäneda mõisa. Festivali muusikaprogramm toimub viiel laval: suurel välilaval, siselavadel ning Kali Järve rannalaval. Ka festivali kunstiprogramm on laienenud, näitused panevad Jäneda õppekeskuse üles Artrovert, Art&Tonic, FoKu, KoGo, Tütar ja Vaal galeriid.

Eriprogrammiga on kohal ka Levila ja tegevusselts Laevuke. Jänedal toimub ka Levila eksperimendi "Kes tahab saada presidendiks?" finaal. Samuti laieneb filmiprogramm Sõpruse Suvekino, Lastekino ja Öökino näol. Filmid linastuvad Jäneda mõisas ja õues.

Möödunud aasta sügisel kuulutati festivalile välja briti elektroonilise muusika legend A Guy Called Gerald, kes kannab Jänedal ette albumi "Black Secret Technology", ja Londoni jazz fuzion laulja-laulukirjutaja Divine Earth, keda ajakiri The Face nimetas järgmiseks Londoni alternatiiv-jazz'i superstaar. Festivalile paneb taas punkti legendaarne raadiohääl ja eestlaste suur lemmik DJ Gilles Peterson.

Kodumaistest artistidest astuvad üles veel Kirke Karja, Ans. Andur, Meisterejaan, ants1, Roma Vjažemski, Kiwanoid, Wrupk Urei jt.

Viimased kino-, kunsti- ja muusikaprogrammi lisandused avalikustatakse kevade jooksul. Muusikalisse kavasse lisandub nii kodu- kui ka välismaiseid artiste, sh esiettekanded, mida kuuleb ja näeb ainult Kikumu festivalil.

Kohapeal on toimumas ka programmid Kikumu Nature, kus kohalikud giidid viivad festivalikülastajad metsikutele Nelijärve matakaradadele; Kikumu Kids, kus viivad õpitubasi-tegevusi läbi kunstnikud ja õpetajad ning Levila koordineeritud Kikumu Talks, mis kutsub vestlustel festivalil osalevate artistidega kaasa mõtlema kultuuri, ühiskonna ja tehnoloogia teemadel. Hommikuti saab lihased liikuma ja vaimu värskeks Kikumu Running Clubi toel.