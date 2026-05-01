Pildid: Kogo galeriis avati Timo Tootsi ja Mari-Liis Rebase ühisnäitus

Kogo galeriis avati Timo Tootsi ja Mari-Liis Rebase esimene ühine näitus "Õieatlas", mis kaardistab õistaimi Lõuna-Eesti külluslikelt aasadelt ning juhib tähelepanu nendele õitsvatele liikidele, mis on nüüdseks looduslikest kasvukohtadest kadunud.

Kunstnikud Timo Toots ja Mari-Liis Rebane on Lõuna-Eestis Otepää külje all asuva tehnoloogilise kunsti talu Maajaam eestvedajad ning sealse vabaõhunäituse "Metsikud bitid" korraldajad. Kogo galerii on esimene koht, kus kummagi kunstniku teosed ühisel pinnal kohtuvad. 

Sellest aastast on Kogo galeriil uus loominguline algatus, avastada ja tõsta esile Lõuna-Eestit kui piirkonda, mida iseloomustavad avarad vaiksed maastikud ja tiheasustusest suuresti puutumata loodus. Tugevast kohatundest lähtuv algatus ammutab piirkonna kultuurilisest ja geograafilisest rikkusest. Galerii kutsub igal aastal kunstnikke, kuraatoreid ja kultuuriloojaid süvenema Lõuna-Eesti looduse, kultuuri ja ajaloo mõnesse aspekti ning selle tulemusel sünnib galeriis toimuv näitus.

Näitus "Õieatlas" on Kogo galeriis avatud 6. juunini 2026.

Timo Toots on interdistsiplinaarne kunstnik, kelle teosed keskenduvad inimese, tehnoloogia ja looduse suhetele. Tema töödes kajastuvad teemad privaatsusest jälgimisühiskonnas ning looduse rollist tehnoloogilisel ajastul.

Mari-Liis Rebane on audiovisuaalkunstnik, kes uurib heli kui sündmusruumi ja mitmekülgset materjali, lõimides interaktsiooni, dokumentatsiooni ja fiktsiooni. Teda huvitab heli lugusid esilekutsuva tööriistana, selle ontoloogilised omadused ja auditiivse tähelepanuga mängimine.

Toimetaja: Annika Remmel

