Pildid: Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus

Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus

Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus
Tartus Kogo galeriis on 22. novembrini avatud Maria Kapajeva isikunäitus "Neist ilma jäädes saab minust tervik", kus kunstnik uurib oma hiljutise füüsilise muutumise ja jätkuva tervenemisprotsessi kaudu identiteedipoliitikat, naiseks olemist ning elu kväärkehas.

Fotograafiat, videot, tekstiilikunsti, keraamikat ja leidobjekte ühendav näitus on ühtaegu nii juhtumiuuring, teraapiline protsess, Kapajeva austusavaldus oma vanaemale, tema hüvastijätt oma rindade ja munasarjadega kui ka ood uuele kehale.

Oma füüsilisi ja psühholoogilisi kogemusi kokku põimides on kunstnik loonud teekaardi üleminekufaasi läbimiseks, et õppida leinama, muutuva keha eest hoolitsema ja seda vääriliselt hindama. Lugu, mis algas äärmiselt isiklikuna, avardub kollektiivseks, mitmesuguseid hääli ja kehasid täis kogemuseks, mis vaatab tulevikku, jagab lugusid, kasvatab teadlikkust ning pühitseb uusi olemis- ja kujunemisviise.

"Neist ilma jäädes saab minust tervik" kuraator on Šelda Puķīte.

"Neist ilma jäädes saab minust tervik" on Kogo galeriis avatud 22. novembrini. Näitus kuulub Tallinna Fotokuu 2025 satelliitprogrammi ja see on viimane näitus Kogo galerii selle aasta näituseprogrammist "Leidjad ja loojad".

Toimetaja: Karmen Rebane

