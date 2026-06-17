Galerii: grupinäitus "Leidjad ja loojad" kujundab sensuaalselt ümber maailma mateeriat

Kogo galeriis on avatud rahvusvaheline grupinäitus "Leidjad ja loojad", mis toob kokku kunstnikud Anna Malicka Lätist, Noushin Redjaian Austriast ja Kadri Liis Rääk Eestist. Näituse kuraator on Šelda Puķīte.

Tartus Kogo galeriis avati rahvusvaheline grupinäitus "Leidjad ja loojad", mis toob kokku kolm kunstnikku, kes kujundavad sensuaalselt ja intiimselt ümber maailma mateeriat, luues naiste ruumi, mis on kootud kihilistest mälestustest, settinud tähendustest ja ainelistest jälgedest.

Selleks kasutavad kunstnikud vahendeid, mida pakuvad loodus, kultuurilugu ja traditsioonid, kollektiivne mälu ja kogemuslikud teadmised, aga ka leidobjektid ning materjalid, mis ootavad uut elu. Nende sarnane lähenemine loomingule toob esile materiaalsuse füüsilise ja sümboolse potentsiaali, kväärides disaini ja moega seonduvaid ideid.

Kunstnike töö keskmes on huvi liminaalsete seisundite vastu, kus teadvustamata impulsid ja sensoorsed kogemused sulanduvad omandatud teadmiste ja elukogemusega.

Näitusel osalevad Riias elav kunstnik Anna Malicka kelle praktika keskmes on käsitöö, kes loob taktiilseid ja kujuteldavaid ruume, mis uurivad kritseldatud tekstide, tikandite ja polsterdatud pindade abil taltsutamatut ja teadvustamatut ehk kaootilist mina; Viinis elav kunstnik Noushin Redjaian, kes on õppinud graafikat, trüki, transmeedia ja moekunsti ning vaipade ja tekstiilide restaureerimist, ning kelle mitmekülgne looming ühendab materjale ja kontekste tema kultuurikeskkonnast ja loodusest.

Lisaks veel Tallinnas elav kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia nooremteadur Kadri Liis Rääk, kelle looming uurib puudutust ja taktiilsust kui kehalise ruumi ja kehastunud taju kogemise viise.

Näituse kuraator on Šelda Puķīte, Lätist pärit kuraator, autor ja uurija, kes elab ja töötab Eestis ning on muu hulgas Kogo galerii rahvusvaheliste projektide juht ja näituseprogrammi kuraator.

"Leidjad ja loojad" on avatud 22. augustini.