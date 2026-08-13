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Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

Kunst
Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus
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Kunst

12. augustil avati Kastellaanimaja galeriis naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus "Peegel".

Näituse kontseptsioon toetub autoripositsioonile ja vahetule peegeldusele. Iga rühmituse autor toob näitusele ühe teose ja ühe füüsilise peegli, mis loob galeriisse peegellabürindi, kus kohtuvad kunstiteos ja vaataja. Näituse atmosfäär on dialoogis Andrei Tarkovski filmipoeetikaga – esiplaanile tuuakse mälukihistused, tardunud hetked ja valguse peegeldused, loomaks ruumi, kus aeg justkui peatub.

Näitus "Peegel" on rühmituse Fööniks neljas ühisnäitus. Sellele eelnesid näitused Pärnu Linnagaleriis ("Fööniks"), Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses ("Fööniks 2") ning Vabaduse galeriis toimunud näitus "Kvintessents" ("Fööniks 3").

Rühmituse "Fööniks" nimi viitab loomevaimu purunematusele ning pidevale uuenemisele. Fööniks sündis 2025. aastal soovist luua naiskunstnikele platvorm dialoogiks ja ühiseks näitusetegevuseks. Rühmituse autoritele on oluline vaade endasse ja meisse: kes me oleme naiste, loojate ja kodanikena ning millist sõnumit me tänases maailmas kanname?

Näitusel osalevad kunstnikud Lylian Meister, Katrin Kaev, Tiiu Rebane, Iris Jurma-Kangur, Maria-Kristiina Ulas, Kalli Kalde, Katrin Saag, Kaire Nurk, Tiina Tammetalu, Ülle Saatmäe, Anne Rudanovski, Marina Aleksejeva ja Alide Zvorovski. Kuraator ja kujundaja on Eveli Varik.

Näitus jääb Kastellaanimaja galeriis avatuks kuni 6. septembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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