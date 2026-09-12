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Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati disainer Mait Summataveti näitus

Kunst
Näitus „ ...üliõpilane Summatavet vanalinnas 1960-ndate algus“
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23 pilti
Kunst

Kastellaanimaja galeriis avatud näitus "...üliõpilane Summatavet vanalinnas 1960-ndate algus" toob publiku ette Eesti ühe hinnatuima sisekujundaja ja disainer Mait Summataveti 1960. aastate alguses valminud Tallinna vanalinna joonistused ja maalid.

"Näitus annab võimaluse vaadata tagasi aega, mil Summatavet oli veel kunstiüliõpilane ning tema hilisem loometee alles kujunemas," ütles Eesti sisearhitektide liidu juhatuse esimees Tarmo Piirmets. "Vanalinn on näitusel eelkõige noore kunstniku vaatlemise ja õppimise paik. Joonistustes ja maalides on talletunud toonane Tallinn, tänavad, hooned, detailid ja meeleolud, aga ka noore looja otsingud vormi, ruumi, valguse ja materjali tajumisel."

1960. aastate keskpaigaks oli Bruno Tombergi, Väino Tamme, Vello Asi ja teiste sõjajärgse põlvkonna kujundajate tegevus loonud aluse Eesti tugevale mainele kujundusmaana. Nende kõrval kujunes välja ka Mait Summatavet, kelle isikupärane käekiri ja loominguline ampluaa arenesid kiiresti. 

"Kastellaanimaja galerii näitus viib vaataja tagasi aega enne suuri interjööre, näitusekujundusi ja disainiprojekte – aega, mil noor üliõpilane vaatas oma sünnilinna ning õppis seda enda jaoks üles joonistama ja maalima," sõnas Piirmets.

Näitus on avatud 11. septembrist 10. oktoobrini 2026 Kastellaanimaja galeriis.

Toimetaja: Annika Remmel

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