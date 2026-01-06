Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

X!

Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

Elisa Ritsingu maalinäitus „Neitsi 13 nägu" Kastellaanimaja galeriis
Elisa Ritsingu näitus "Neitsi 13 nägu" Kadriorus, Kastellaani majas, on inspireeritud naiselikkuse erinevatest sünnipärastest, kultuurilistest ja ühiskondlikest rollidest.

Ikoonilised maalid Elisa Ritsingu näitusel portreteerivad Neitsit kolmeteistkümnest erinevast tahust. Kunstnik põimib oma töödes naise pühalikkuse tema inimlikkuse ja lihalikkusega.

"Neitsi kuju luteri usus on jäänud natuke tahaplaanile ja loomulikult katolikus usus seostatakse teda eelkõige ema rolliga, aga mina avan selle laeka, mis tutvustab teisi rolle või nägusid, sest Neitsi oli eelkõige naine. Lisaks ema rollile ka kannataja roll, mis on ka Neitsile väga omane. On siin ka natuke intrigeerivam nõia, hävitaja, sõdalase, looja roll ja on üldine armastaja roll selle sõna kõige universaalsemas mõttes," ütles kunstnik Elisa Ritsing.

Tänapäeva katoliiklikud maad, eesotsas Hispaania ja Ladina-Ameerika riikidega, on omistanud Neitsile kõige vägevama rolli. Just pikaajaline kokkupuude nende kultuuridega ajendas Ritsingut seda maaliseeriat looma.

"Mulle on hästi omane kirev värvipalett, mulle meeldib luua kontraste - selleks ma kasutan tihti musta tausta, kus tulevad esile kõik kirevad värvid – punased, sinised, rohelised ja loomulikult kollane. Tõepoolselt, olles ise elanud mõned aastad Hispaanias ja lähemalt kokku puutudes ka Ladina-Ameerika kultuuridega, seal hulgas Venezuela ja Kolumbia, siis Neitsi iseenesest on oma kuju – figuuriga mind inspireerinud juba minu loometöö algusest peale. Kahtlemata on see tunnetus siin olemas," ütles Ritsing.

Elisa Ritsingu maalikeeles põimuvad naivistlikud ja sürrealistlikud vormid, sümbolid ja realism.

Näitus jääb avatuks veebruari alguseni.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

