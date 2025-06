Galerii: Pärnu uue kunsti muuseumis avati 32. rahvusvaheline aktinäitus

Näituse motiiviks on 1861. aastal baski helilooja Sebastian Yradieri loodud laul "La Paloma", mille alghelid hakkasid helilooja hinges elama Kuubat külastades. Laul valgest tuvist on tänaseni hästi populaarne nii Euroopas kui ka Ameerikas.

Valge tuvi on kujunenud rahu ja armastuse sümboliks. Suurte meistrite kaitseinglid ja valged tuvid toimetavad sinitaevas juba renessansiajast peale ning teevad seda tänaseni. Nende imetegudest jutustavad ka poola kunstniku Rafal Olbinski teosed. Need aga pole pühapildid, vaid hoopis hoiatavad inimkonda, et rahuettepanek võib osutuda hoopis sõjakuulutuseks.

Suvisel aktinäitusel näeb lisaks Olbinski nägemusele tuvisid nii Eesti, Ukraina, Soome, Islandi, Puertoriiko, Läti kui ka Leedu kunstnikelt. Esmakordselt esinevad näitusel eesti ja ukraina lapsed.

Näitusel esinevad Viggo Wallensköld (Soome), Agne Kisonaite (Leedu), Maija Purgaile (Läti), Martin Garcia-Rivera (Puoertoriiko), Vadõm Ištšenko, Aleksander Mihhaltšuk, Ed Potapenkov, Marina Škarupa, Anatoli Varvarov (Ukraina), Helgi Fríðjónsson (Island), Rafal Olbinski (Poola), Sirje Okas Ainso (Argentiina), Eduard Wiiralt, Evald Okas, Evi Tihemets, Lilian Mosolainen, Mall Nukke, Mauri Gross, Jaak Visnap, Peeter Must, Asteria, Maria Evestus, Tiina Erala, Sergei Fridman, Lemme Haldre, Eero Ijavoinen, Kalli Kalde, Liina Kalvik, Triin Kristerson, Gerth Kuusk, Joanna Kuusk, Tiia Külv, Anna Kõuhkna, Leekpea, Anu Lehtmets-Saar, Linda Lehtpuu, Helle Lõhmus, Tiia Mets, Tiina Ojaste, Kairit Orgusaar, Peep Pedmanson, Sirje Piir, Lii Pähkel, Annela Raud Selge, Elisa Ritsing, Tarmo Roosimölder, Jüri Kaarel Runnel, Kaia Rähn, Belliisi Seenemaa, Anatoli Strahhov, Maret Suurmets-Kuura, Vira Takinada, Lea Tomson, Maris Tuuling, Urmas Uustal, Eneli Valge, Üllar Varik, Marge Viirg, Mats Õun jt.

Näituse kuraator on Mark Soosaar.

"Mees ja naine. La Paloma" on avatud 31. augustini.