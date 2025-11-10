X!

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti kunstnike piltvaipade näitus

Kunst
Eesti kunstnike piltvaipade näitus
Vaata galeriid
34 pilti
Kunst

Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avati 8. novembril Eesti kunstnike piltvaipade näitus "Ilus aeg". Näitusele valitud gobelään- ja põimevaipade seas on teoseid tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogust ning viimaste aastate loomingut autorite erakogudest.

Unistusi ja salajasemaid mõtteid vaibaks kududes kutsuvad autorid kaasa mõtlema teemadel, mis neid endid kõige enam puudutavad. Näitus toob vaatajate ette läbilõike Eesti autorite vaibaloomingust, pakkudes võimalust uuteks avastusteks ja kohtumisteks tuttavate kunstnikega.

Teoste valmimisaeg jääb erinevatesse sajanditesse, kujundikeeles võib aimata möödunud kümnendite muutuvaid eelistusi, kuid teemad on sageli aegadeülesed.

Näitusele valitud gobelään- ja põimevaipade seas on teoseid tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogust ning viimaste aastate loomingut autorite erakogudest, näitust täiendab valik Pallase tekstiiliosakonna tudengite piltvaipu.

Näitusel osalevad: Mari Adamson, Malle Antson, Leesi Erm, Ehalill Halliste, Ellen Hansen, Sigrid Huik, Mariann Kallas, Brigita Kasemets, Helen Kauksi, Sigre Kodasma, Peeter Kuutma, Anneli Kurm, Sofia Lanman, Maarja Leola, Maasike Maasik, Epp Mardi, Johanna Mauer, Brigitte Mihkelson, Eva Mustonen, Merike Männi, Aet Ollisaar, Grete Ottis, Miralda Pajumaa, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Tiina Puhkan, Anu Raud, Maire Rebina, Elgi Reemets, Ludmilla Swarczewskaja, Kaire Tali, Reet Talimaa, Erika Tammpere, Kaie Tilk, Mall Tomberg, Ilja Uhlinov, Heike Viigileht, Lea Walter.

Näituse "Ilus aeg" kuraator on Aet Ollisaar, näituse kujundaja Madis Liplap ja graafiline kujundaja Arabella Roosi.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:26

Theatrumi ja Elektroni tegevustoetusest ilmajäämise otsus pole lõplik

11:29

Keeleminutid. Vaimude välimääraja

11:09

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: Park Chan-wook räägib läbi vere ja tragöödia ühtehoidmisest

10:55

PÖFF-i päevik | "Kolm hüvastijättu" näitab Rooma tänapäeva ilma vaatamisväärsusteta

09:12

Eeva Mägi "Mo Papa" jõudis Torino filmifestivali põhivõistlusprogrammi

09:11

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti kunstnike piltvaipade näitus

09:04

Galerii: Tallinna Kammerorkestri uue kontserdisarja avas USA-s tegutsev Silver Ainomäe

08:22

Keelesäuts. Martidele kakku, kadridele villu

08:13

Minu elu muutnud raamat | Krista Kaer ja "Luulet 1960–1967"

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu

10:55

PÖFF-i päevik | "Kolm hüvastijättu" näitab Rooma tänapäeva ilma vaatamisväärsusteta

09.11

Galerii: Tallinna jõudis šoti näitleja James McAvoy Uuendatud

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

11:09

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: Park Chan-wook räägib läbi vere ja tragöödia ühtehoidmisest

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

09.11

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

08.11

Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo