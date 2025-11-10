Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti kunstnike piltvaipade näitus

Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avati 8. novembril Eesti kunstnike piltvaipade näitus "Ilus aeg". Näitusele valitud gobelään- ja põimevaipade seas on teoseid tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogust ning viimaste aastate loomingut autorite erakogudest.

Unistusi ja salajasemaid mõtteid vaibaks kududes kutsuvad autorid kaasa mõtlema teemadel, mis neid endid kõige enam puudutavad. Näitus toob vaatajate ette läbilõike Eesti autorite vaibaloomingust, pakkudes võimalust uuteks avastusteks ja kohtumisteks tuttavate kunstnikega.

Teoste valmimisaeg jääb erinevatesse sajanditesse, kujundikeeles võib aimata möödunud kümnendite muutuvaid eelistusi, kuid teemad on sageli aegadeülesed.

Näitusele valitud gobelään- ja põimevaipade seas on teoseid tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogust ning viimaste aastate loomingut autorite erakogudest, näitust täiendab valik Pallase tekstiiliosakonna tudengite piltvaipu.

Näitusel osalevad: Mari Adamson, Malle Antson, Leesi Erm, Ehalill Halliste, Ellen Hansen, Sigrid Huik, Mariann Kallas, Brigita Kasemets, Helen Kauksi, Sigre Kodasma, Peeter Kuutma, Anneli Kurm, Sofia Lanman, Maarja Leola, Maasike Maasik, Epp Mardi, Johanna Mauer, Brigitte Mihkelson, Eva Mustonen, Merike Männi, Aet Ollisaar, Grete Ottis, Miralda Pajumaa, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu, Tiina Puhkan, Anu Raud, Maire Rebina, Elgi Reemets, Ludmilla Swarczewskaja, Kaire Tali, Reet Talimaa, Erika Tammpere, Kaie Tilk, Mall Tomberg, Ilja Uhlinov, Heike Viigileht, Lea Walter.

Näituse "Ilus aeg" kuraator on Aet Ollisaar, näituse kujundaja Madis Liplap ja graafiline kujundaja Arabella Roosi.