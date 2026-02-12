Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

Mall Tomberg sündis 19. juulil 1927 Tartus, lõpetas 1952. aastal Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi (hilisem ERKI) ning töötas seal aastatel 1952–1992 – alates 1965. aastast dotsendi ning 1982. aastast professorina, lisaks aastatel 1978–1985 ka kunstilise tekstiili- ja kostüümi eriala kateedri juhatajana; alates 1982. aastast oli ta Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor.

1974. aastal hinnati tema loomingut Kristjan Raua preemiaga, 1982. aastal pälvis Tombergi loodud Tartu Ülikooli raamatukogu vaip Eesti NSV riikliku preemia ja aastal 1978 tunnustati teda Eesti NSV teenelise kunstitegelase tiitliga. Mall Tomberg oli Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige ja Eesti Kunstnike Liidu auliige.

Näitustel hakkas Mall Tomberg osalema alates 1952. aastast, esindas siinset vaibakunsti näiteks Lódži tekstiilitriennaalil (1978) ja Baltimaade tarbekunstitriennaalil (1979). Tolle perioodi isikunäitustest olulisim toimus Riiklikus Kunstimuuseumis Kadrioru lossis 1978. aastal, elutööd kokkuvõttev põhjalik väljapanek sarjas "Klassikud" toimus aga Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis 2010. aastal.