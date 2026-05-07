Selgusid Kristjan Raua preemia nominendid

Kristjan Raua preemia üleandmine 2025. aastal Tallinna raekojas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tänavu valiti Kristjan Raua preemia nominentideks 42 kunstnikku, kunstiteadlast või kunstnike kollektiivi, neli laureaati kuulutatakse välja 21. mail.

Tallinna linn, Eesti Kunstnike Liidu volikogu liikmed, Eesti kunstiinstitutsioonid ja kultuuriväljaanded esitatud nominendid on:

Annika Haas, Alexei Gordin, Aune Taamal, Birgit Püve, Darja Popolitova, Edith Karlson, Ehalill Halliste, Erki Kasemets, Erkki Juhandi, Eugen Tamberg, Flo Kasearu, Hans Alla, Helle Videvik, Henriette Tugi-Nuusberg, Indrek Grigor ja Šelda Puķīte, Jüri Kask, Kadi Polli, Kadi Pajupuu, Angela Soop (Kaili-Angela Konno), Krista Kodres ja Kai Lobjakas, Kulla Laas, Lembe Ruben, Maarit Murka, Maasike Maasik, Mari Kurismaa, Mari Laanemets, Marju Bormeister, Marko Kekišev, Markus Kasemaa, Martin Pedanik, Merike Estna, Neeme Külm, Rait Prääts ja Sirje Eelma, Rauno Thomas Moss, Sirje Petersen, Sofi Aršas, Sten Ojavee, Taavi Suisalu, Tanel Veenre, Tanja Muravskaja, Tiiu Rebane, Vano Allsalu.

Kristjan Raua preemia saajad valib välja Eesti Kunstnike Liidu volikogu koos Tallinna linna esindajaga.

Kristjan Raua preemia omistatakse eelmise aasta jooksul valminud või esmakordselt avalikustatud loomingu, kunstiprojekti või -sündmuse eest kunstnikule, kunstiteadlasele või loomingulisele rühmale; erandina võidakse preemia määrata ka varem valminud teoste või elutöö eest. Preemia suurus on 2800 eurot ning sellega kaasneb Enn Johannese kujundatud ja Margus Kadariku teostatud medal.

Eelmisel aastal pälvisid preemia Leida Ilo, Urmas Lüüs, Raul Meel ja Jevgeni Zolotko.

Toimetaja: Kaspar Viilup

