X!

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

Kunst
„Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks“
„Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks“ Autor/allikas: Jass Kaselaan ja Jenny Grönholm
Kunst

Riigi Kinnisvara koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga viis läbi kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritud rhvusraamatukogu hoone sisehoovi. Žürii valis 36 kavandi seast võitjaks Jass Kaselaane ja Jenny Grönholmi skulptuuri "Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks".

Üle kolme meetri kõrgune pronksmonument "Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks" on meenutus lugudest, mida oleme korduvalt avanud ja lugenud, kuni lehed on kulunud ning kaaned on kapsaks loetud.

Žürii hinnangul on natuuri jälgivas, professionaalselt modelleeritud vormikeelega skulptuur veenvas dialoogis monumendikultuuri traditsioonidega, lisades sinna väga tugeva oma tõlgendusliku vindi. Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel rõhutas, et õnnestunud sümbolivalik loob suurepärased eeldused võidutööst inspireeritud väikevormideks, millega oleks igati väärikas meeles pidada raamatukogule olulisi kaasteelisi ja koostööpartnereid.

Võidutöö autor Jass Kaselaan on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadid skulptuuri ja animatsiooni erialal. Tema hiljutistest töödest on enim tähelepanu pälvinud isiknäitus "Karjane. Haud. Tiibadega inimene" Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumis. Kaselaane loomingut on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas Köler Prize'i peapreemia, Kristjan Raua nimelise preemia ja Anton Starkopfi nimelise skulptuuripreemiaga.

Teose kaasautor Jenny Grönholm on Soomes sündinud kunstnik, kes tuli tudengina Erasmuse vahetusüliõpilasena Tallinna, omandas Eesti Kunstiakadeemias kunsti magistrikraadi ning on nüüdseks Eestis leidnud nii kodu kui loomepaiga. Tema värskemad isikunäitused toimusid käesoleval aastal Tallinnas Hobusepea galeriis ja Pärnu Linnagaleriis.

Kunstikonkursi võidutöö autorilt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 110 000 eurot. Monument valmib 2026. aasta lõpus.

"Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks" Autor/allikas: Jass Kaselaan ja Jenny Grönholm

Teise koha pälvis Urmas Viik roostevabast terasest skulptuuri kavandiga "Sõnasööja". Põhja konnast inspireeritud teos kujutab masinlooma, kes neelab tähti, sõnu ja lauseid, kuni keelest jäävad järele vaid riismed tähemärkidest ja tühikutest.

2,5 meetri kõrguse ja 8,5 meetri pikkuse teose pinna graafilise koe moodustab võrgustikuks sulanud tähemass. Korpuse sees paiknev valgusallikas rõhutab pimedal ajal teose graafilist struktuuri. Ruupori kujulistes silmades paiknevad kaks väikest punast valgusallikat hõõguvad hämaral ajal kutsuvalt. Žürii hinnangul ühendab ruumi nutikalt paigutatud teos mütoloogilise motiivi tänapäevase tehnilise esteetikaga ning tõstatab poeetiliselt küsimuse keele ja tähenduse kaduvusest.

"Sõnasööja" Autor/allikas: Urmas Viik

Kolmanda koha saavutas Hannes Aava dolomiidist maastikuteose kavand "Sisaliku tee. Geoloogiline aed". Meditatiivse samblaaiana toimiv teos teeb kummarduse Karl Ristikivi luuletusele, mis räägib mõtete ja tunnete igavikulisusest, väikeste olendite (või ka riikide) mõjust, võõrandamatust õigusest eksisteerida ning kõigi olendite eksistentsiaalsest võrdsusest. Žürii sõnul tegeles teos veenvalt kogu etteantud ala ruumilise lahendamisega, luues mõjusa keskkonda integreeritud ruumikogemuse.

"Sisaliku tee. Geoloogiline aed" Autor/allikas: Hannes Aava

Lisaks märkis žürii ära Tiiu Kirsipuu pronksist installatsioon "Nähtamatud lugejad", mis sümboliseerib meis kõigis peidus oleva potentsiaali elluviimist. 3 meetri pikkune pronksist teos koosneb kahest modelleeritud lapse figuurist ning lauast, millel asuvad raamatud ja käed. Žürii hinnangul on tegemist väga hea näitusetööga, mis oma poeetilise kontseptsiooni poolest väärib igati esiletõstmist. Teose inimmõõtmeline ja detailne vorm ning julge lähenemine koos delikaatse värvigammaga toetavad teose üldmuljet.

"Nähtamatud lugejad" Autor/allikas: Tiiu Kirsipuu

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt Marit Aripmann (žürii esimees), Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Ville Lausmäe, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Elin Kard, Vano Allsalu ja Cloe Jancis, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Anu Allas, Mart Kalm ja Carl-Dag Lige. Lisaks osalevad žürii töös hääletusõiguseta ekspertidena Eesti Rahvusraamatukogu haldusosakonna juhataja Igor Šramov ja Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Ago Rist.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

13:45

Animatsiooni "Lumi saadab meid" valiti Uppsalas Euroopa filmiauhindade lühifilmi kandidaadiks

13:38

Mudlum andis välja uue jutukogu "Nööpidest ja muust häbiväärsest"

13:33

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

12:52

Pildid: kunstnik Tiiu Rebase uus näitus viib rännakule läbi mitme aastakümne

12:02

Merit Maarits: AI võib panna muusikuid otsima ja ehk ka leidma uusi kastist-välja viise, kuidas luua

11:54

PÖFF-i Balti mängufilmide võistlusprogrammis esilinastub Soome-Eesti ühistöö "Teraapia"

11:45

Sinefiil | "Unistused" on kui seebiseriaal, kus palju ei juhtu, aga mida võiks veel mitu osa vaadata

11:43

Paavo Matsin: minu eas on olulisem luuletada kultuuripärandist kui raskest elust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:57

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

26.10

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

27.10

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

27.10

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

09:25

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

11:45

Sinefiil | "Unistused" on kui seebiseriaal, kus palju ei juhtu, aga mida võiks veel mitu osa vaadata

27.10

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

27.10

Minu elu muutnud raamat | Jaak Juske ja "Wikmani poisid"

27.10

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo