Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

Foto: Mark O. Toomast
Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb kunstnik Tiina Kaljuste ja keraamik Rave Puhmi ühisnäitust "Kastis", kus mõlemad kunstnikud on oma sõnul püüdnud mõelda kastist välja.

Näitusel saab kiigata kuupmeetri suurustesse kastidesse, kust leiab Tiina Kaljuste kujutluspildid inimese ihast muuta ümbritsevat ja Rave Puhmi ekspressiivsed nägemused inimese haprusest ja tugevusest, valikutest ning nähtavatest ja nähtamatutest unelmatest.

"Nagu ikka tegeleb kunstnik sellega, mis teda parasjagu vaevab või õigemini, mis uudistest tuleb, olgem ausad. Minu puhul on põhiliselt tegemist ikkagi inimese ja looduse vaheliste probleemidega rohkem kui millegi muuga. Ma otseselt ei saa öelda, et oleks nüüd mingisugune väga konkreetne asi, mis inspireerib, aga mingisugune teatav masendus, mis meile ikka igalt poolt ja iga kell peale antakse, siis sellest on see näitus," ütles kunstnik Tiina Kaljuste.

"Minu teema, millega ma ennekõike toimetajana tegelen, on võrgustikud. Me koosneme ise inimestena võrgustikest ja me sünnime võrgustikesse. Me ei saa sellest üle ega ümber, ja kas nad siis toetavad meid või nad ei toeta, seda näitab pikem elukaar," ütles kunstnik Rave Puhm.

Näitust saab vaatama minna 6. detsembrini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

