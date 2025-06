Pärnu linnagalerii kaks uut näitust viivad graafika- ja maalikunsti maailma

Linnagalerii raekojas avatud graafikanäitus "Linnautoopia II" on möödunud suvel Tallinnas toimunud samanimelise näituse edasiarendus, kus kunstnikud käsitlevad linna kui poeetilist ja müstilist keskkonda.

"Tegemist on hästi positiivse, helge, valgusküllase ja suvise näitusega. Kõik kunstnikud, kes siin osalevad on varasemas loomingus tegelenud linnaruumiga ja üldse ruumiliste mängudega," selgitas näituse kuraator Liis Tedre.

Näitusel osaleb kunstnikke erinevatest põlvkondades. "Näiteks on meil ühte galeriiruumi paigutatud Vello Vinn koos Mark Antonius Puhkaniga," lisas Tedre.

"Nagu pealkiri ütleb, siis tegu on utoopilise ja helge lähenemisega. Utoopia tähendab meile sellise ideaalühiskonna kontseptsiooni kasutamist, aga meie oleme tulnud allapoole, ühiskonna tasemelt ruumilisele tasemele. Me leiame, et kunstniku nägemisvõime ruumis on väga heaks eeskujuks märkamaks erinevaid detaile ja suuri plaane meie ümber. See ideaalruum ei pea olema kuskil kaugel, vaikses metsas või jõe kaldal. See võib ka siin linnas täiesti olemas olla," tõdes Tedre.

Rain Saariku isikunäituse "Blokeeritud vaated" keskne idee on meelde tuletada, et tõeline elamine toimub olevikus, mitte minevikus ega tulevikus.

"Ma tõin n-ö teose elemendid lõuendi ette. Ei ole mingit vaadet, vaade on blokeeritud, ei ole mingit narratiivi, ei ole kuskile mõtterännakusse kadumist. On lihtsalt tekstuuri nautimine, kohapeal oleks," selgitas kunstnik.

"Vaatadki elu mingisuguseid värve, liikumisi. Ma kasutasin puutekstuuri sellepärast, et puu on väga hea kohalolemise sümbol," lisas Saarik

Graafikanäitus "Linnautoopia II" jääb avatuks 21. juunini ning Rain Saariku isikunäitus "Blokeeritud vaated" 28. juunini.