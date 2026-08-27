X!

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

Teater
Oliver Reimann
Oliver Reimann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Eesti Draamateater teatas, et lõpetavad kaaslaste jookide sisse narkootilist ainet MDMA-d pannud Oliver Reimanni töölepingu.

Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere jr kinnitas, et nad on teinud otsuse lõpetada töösuhe Oliver Reimanniga. "Meile teatri juhtkonnas sai selgeks tema tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole Oliveri jätkamine Draamateatris enam võimalik. Teatri juhtidena on meie esimene ja kõige olulisem kohustus hoida oma näitlejaid ja meeskonda. Kui teatri sees katkeb usaldus ja töörahu, ei ole edasine koostöö kahjuks lihtsalt võimalik. Teater sünnib näitleja ja lavastaja vahelisest sügavast usaldusest. See läks katki," rõhutas ta.

"Kui me Oliveriga esmased kokkulepped koostööks sõlmisime, ei teadnud me neist lugudest veel midagi. Kuulujutud jõudsid meieni hiljem. Oliver ei tulnud neist ise rääkima. Kui küsisime, saime vaid osalise ja pisendatud selgituse," ütles Toompere jr ja lisas, et tookord noori ja lavakunstikooli kuulates jäi mulje, et need on seljataha jäänud teod, mille osas on saabunud rahu. "Tegelikult see nii ei ole."

Tema sõnul hindasid nad olukorda valesti ega saanud aru, millesse end segasid. "Tema töölevõtmine oli viga. Tänaseks oleme vea parandanud. Mul on kahju. Oliver on teinud halbu tegusid, millele õigustust leida ei ole võimalik, küll aga ehk ajapikku andestust."

25. augusti hommikul tegi Reimann sotsiaalmeediasse postituse, kus ta tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud aineid. Reimanni suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus.

Samas postituses väitis Reimann muuhulgas, et enne Draamateatriga liitumist rääkis ta juhtunust ka teatrijuhtidega. Uudis sellest, et värskelt lavakunstikooli lõpetanud Reimann liitub Draamateatriga, avaldati tänavu mais.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:53

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

15:47

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

15:13

Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

15:12

Tuulikki Bartosik: Eestis öeldi mulle, et naine lavale ei saa

14:18

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

14:17

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

12:59

Raamatupoe pidaja: inimesed tulevad raamatupoodi suhtlema ja muljetama

12:53

Kaisa Ling asutas uue produktsioonimaja House of Palagan

11:44

Musica Sacra toob Pärnusse barokki, Viini klassikud ja nüüdismuusikat

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

09:03

Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

26.08

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo