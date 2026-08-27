Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere jr kinnitas, et nad on teinud otsuse lõpetada töösuhe Oliver Reimanniga. "Meile teatri juhtkonnas sai selgeks tema tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole Oliveri jätkamine Draamateatris enam võimalik. Teatri juhtidena on meie esimene ja kõige olulisem kohustus hoida oma näitlejaid ja meeskonda. Kui teatri sees katkeb usaldus ja töörahu, ei ole edasine koostöö kahjuks lihtsalt võimalik. Teater sünnib näitleja ja lavastaja vahelisest sügavast usaldusest. See läks katki," rõhutas ta.

"Kui me Oliveriga esmased kokkulepped koostööks sõlmisime, ei teadnud me neist lugudest veel midagi. Kuulujutud jõudsid meieni hiljem. Oliver ei tulnud neist ise rääkima. Kui küsisime, saime vaid osalise ja pisendatud selgituse," ütles Toompere jr ja lisas, et tookord noori ja lavakunstikooli kuulates jäi mulje, et need on seljataha jäänud teod, mille osas on saabunud rahu. "Tegelikult see nii ei ole."

Tema sõnul hindasid nad olukorda valesti ega saanud aru, millesse end segasid. "Tema töölevõtmine oli viga. Tänaseks oleme vea parandanud. Mul on kahju. Oliver on teinud halbu tegusid, millele õigustust leida ei ole võimalik, küll aga ehk ajapikku andestust."

25. augusti hommikul tegi Reimann sotsiaalmeediasse postituse, kus ta tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud aineid. Reimanni suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus.

Samas postituses väitis Reimann muuhulgas, et enne Draamateatriga liitumist rääkis ta juhtunust ka teatrijuhtidega. Uudis sellest, et värskelt lavakunstikooli lõpetanud Reimann liitub Draamateatriga, avaldati tänavu mais.