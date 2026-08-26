Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

Oliver Reimann tegi eile ühismeedias avalduse, kus tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud aineid.

"Tegemist on kahe juhtumiga. Esimene juhtum oli see, mis Robi Varuliga juhtus. See jõudis minuni, koolini ja õppejõududeni kaks nädalat pärast seda, kui see oli juhtunud. Siis me lahendasime seda ja sel hetkel ma tundsin, et arvestades kõiki nüansse ja taustu on võimalik tudengeid kaitsta ja võimalikult inimlik otsus teha. Rääkides nii ohvri ehk Robi, Oliver Reimanni kui kogu kursusega jõudsime lõpuks otsuseni, et see asi on võimalik lahendada niimoodi, et meil on võimalik Oliverile uus võimalus anda ja ta kooli jätta. Olukord laheneski ilusti ja kõik tundsid ennast lõpuks turvaliselt, tegid koos lavastusi," sõnas Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juht ja 32. lennu juhendaja Mart Koldits.

"Mis nüüd viimasel suvel juhtus, siis tuli välja see, et Oliver ei olnud ikkagi kõigest rääkinud. Tuli välja, et samal suvel, paar päeva enne oli olnud analoogne juhtum. See tekitas olukorra, kus tudengid, Robi ja Richard Ester tulid ise minu juurde ja ütlesid, et ei taha taluda enam neid spekulatsioone ja kuulujutte, mis teatris ja linna peal võtsid juba hüperboolseid mõõtmeid. Nad ütlesid, et lähme meediasse ja räägime loo ära, siis on võimalik teemaga edasi minna, sellest see artikkel Eesti Ekspressis sündis," meenutas Koldits.

Robi Varul ja Oliver Reimann tulid kolm suve tagasi mõned päevad enne kooli algust õppejõudude tuppa. "Väga tõsiste nägudega, sain kohe aru, et midagi on juhtunud. Kuna oli sobiv hetk, oli diskreetne olukord, hakkas Oliver kohe rääkima. Väga raske rääkimine oli. Ma olin väga ehmatanud, aju ei saanud algul arugi, mis kontekst oli, mis aine," meenutas Koldist. "Küsitlesin neid, et saada võimalikult selge pilt. Saatsin Oliveri ruumist välja, rääkisin veel Robiga, siis nendega mõlemad koos. Nad olid esimesena läinud oma kursuse juurde, teinud seal tohutu koosoleku, kus Oliver kõik üle tunnistas. Nad julgesid tulla ja ise sellest rääkida," tõi Koldits välja.

"Tahaks uskuda et mitte," vastas Koldits küsimusele, kas lavakunstikooli tudengid kasutavad narkootilisi aineid, et oma teadvust avardada. "See on esimene juhtum, mis lavakunstikoolis minuni on jõudnud. Üldine tunnetus ja mida ma ümberringi kuulen, on see, et noorem põlvkond on teistsugune. Kui omal ajal oli põhiline probleem alkohol ja kõik tülid ja jamad algasid sellest, siis nüüd nende põlvkond ilmselt, mulle on jäänud mulje, tarbib selliseid asju rohkem. Siin on ainult üks sõnum. Kogenud inimesena võin öelda, et kallid noored, elu reegel on ju lihtne, mida kiirem mõnu, seda karmimad intressid. See on nagu SMS laen, ükskõik kui leebeks mingi asi või aine kuulutatakse, narkootikum on väga ohtlik asi," sõnas Koldits. "Oma teadvuse seisundit muudetakse oma suhtumise ja oma mõttemustrite muutumisega. See nõuab järjepidevat tööd, iseenda tähelepanu ja fookust. Keemilised ained viivad ainult auku."

Kolditsa sõnul mõtlesid nad selle peale palju, kas politsei poole pöörduda. "Seda sai ka Robiga arutatud, aga arvestades kõiki asjaolusid ei tundunud see õige mõtte. Sel hetkel tundus, et kõige parem lahendus oleks selline, nagu me seda siis tegime. Kursuse sees arutasime kõik läbi. Oliver võttis ennast kätte ja ma ei tuvastanud hiljem koolis ühtegi märki, et ta oleks meelemürke kasutanud," tõdes Koldits.

"Ma tunnetan endiselt takkajärgi, et see oli inimlik lahendus, mida toona tegime ja ma oleks käitunud samamoodi. Nüüd, teades, mis sealt hiljem veel välja tuli, on raske öelda," tõdes Koldits.

"Loomulikult on lavakunstikoolis absoluutne nulltolerants, et selliseid aineid tarbitakse. Sa pead laval olema vormis ja terav. Peab ilmselt veel rohkem rääkima sel teemal koolis. Meelemürkide ja narko teema tuleks koolis ette võtta ja seda tuleb süstemaatilisemalt teha," nentis Koldits.

"Elu ongi selline, et kõrvalt vaadates tundub lihtne igasuguseid selgeid polaarsusi ja mudeleid rakendada, mis on õige ja mis on vale, aga olles olukorras, kui sul ristuvad ühes ruumi- ja ajapunktis erinevad eetikad ja erinevad moraalid, erinevad paarmeetrid, kui palju ma tudengeid kaitsen, milline on õige käitumine ja milline mitte, elu kipub olema mittevalentne. Tuleb käituda võimalikult enda südametunnistuse ja sisemise moraalikompassi järgi ja ma tahaks loota, et mul on see veel alles," nentis Koldits.