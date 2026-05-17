X!

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

Teater
"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

EMTA 32. lennu tudengid Erling Eding ja Oliver Reimann avaldasid saates "Hommik Anuga", et nad alustavad sügisest tööd Eesti Draamateatris.

Erling Eding ütles, et tal on suur rõõm, et sügisel on kuhugi tööle minna. "Eks mul lavakunstikooliajal huvi Eesti Draamateatri vastu tekkis niikuinii ja see oli õilis hetk, kui ma selle kõne sain, tõesti, hea tunne on jääda Tallinna," mainis ta. Oliver Reimann lisas, et Draamateater on koht, kuhu sa tahad minna ja seal olla. "Seal on lahedad inimesed ja lahe elu, see on rõõmustav."

Reimann ütles, et temal oli küll esimese aastal arusaamine: kui varem arvasid, et tead midagi, siis mõistsid, et tegelikult ikkagi ei tea ja sa pole ka üldse nii äge, kui oled arvanud. Eding tõdes, et lavakool peabki andma su enesekindlusele hoobi. "Mingist küljest ta peab sind veidi sutsama, et saaksid aru, kus sa oled ja mida sa teed, kui oleksid tuim tükk, kes sellest neljast aastast lihtsalt läbi läheb, siis sinust ei saaks nii mitmekülgset näitlejat."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kõigile ei peagi teater meeldima, see on täiesti normaalne, kõik ei pea olema sellised hullud nagu meie, aga see oleks tore, kui see oleks normaalsus, et vahel harva käin teatris," ütles Reimann ja lisas, et teatris on midagi väga elusat. Erding kinnitas, et teatri puhul saab kinnitust see, kui võimas on inimese kujutlusvõime. "See on lõputu laegas, mida avastada ja kui meie näitlejatena seda avastame, siis me tekitame ka vaatajas seda kujutlusvõime avardumist."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

09:00

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

16.05

Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

16.05

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

16.05

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

16.05

Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku korraldab arhitektuurimuuseum

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

16.05

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

15.05

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

16.05

Cannes'i päevik #4: Radu Jude puhul on hea meel arulageda produktiivsuse üle

16.05

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo