Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

Teisipäeva hommikul tegi äsja lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud ja Eesti Draamateatriga liitunud Oliver Reimann ühismeedias avalduse, kus tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud aineid. Reimanni suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus.

Teisipäeval hommikul tegi Reimann Facebooki postituse, kus kirjutab, et "mõne aasta eest, minu esimesel ülikooliaastal, oli periood, mil tarvitasin keelatud aineid. Motivatsioonikriis, tudengielu liighoogne algus, purunenud armastus ning laialdane tarbimine ümbritsevatest seltskondades muutsid sellesse maailma sisenemise lihtsaks. Proovimisest sai üsna kiiresti korduv tarvitamine ning kuigi ma arvasin, et kontrollin olukorda, oli reaalsus teine."

"Kuid kahjuks tegin haiget ka oma lähedastele. Segasin lisaks endale kahel korral peodroogi ka sõbra joogi sisse, ilma, et oleksime selles eelnevalt kokku leppinud," märkis Reimann ning lisas, et ei otsi sellele õigustusi, tegu polnud pahatahtlik, kuid siiski üdini vale.

Reimann lisas teates ka, et on mõlema kaaslase ees vabandanud ning kevadel, enne Draamateatriga liitumist, rääkis juhtunust ka teatrijuhtidega, otsinud professionaalset abi, kaotanud tööpakkumisi ning avaldas soovi pärast vigade tunnistamist muutuda.

ERR pöördus teisipäeva hommikul kommentaariks ka Eesti Draamateatri kommunikatsioonijuhi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonna juhataja Mart Kolditsa poole. Kumbki ei olnud artikli ilmumise ajaks vastust andnud.

Mõned tunnid hiljem avaldas Eesti Ekspress Eero Epneri loo, mis sündmust lahkab. Epneri loost selgub, et Reimanni ohvrid olid kursusekaaslane Robi Varul ning lavakunstikooli 31. lennu lõpetanud ning 2024. aastal Draamateatriga liitunud Richard Ester. Reimann pani mõlema jookidesse ilma eelneva kokkuleppeta ja ilma teise poole nõusolekuta peodroogi MDMA.

Peale Robi Varuli joogi mürgitamist jõudis info ka koolini, Mart Koldits vestles nii Reimanni kui ka Varuliga ning Reimannil lubati koolis jätkata tingimusel, et midagi sarnast enam ei juhtu ning ka Varul ei nõudnud Reimanni välja viskamist.

Kui hakkasid levima jutud teisest korras pidas Koldits neid liialt spekulatiivseteks, kuni Varul talle sel suvel meedia huvi järel tunnistas, et üks intsident (Richard Esteriga) on veel juhtunud. Koolijuht soovitas seepeale Reimannil lõpetamisel sõltuvuse vastu abi otsida ning ajakirjanduses kõik ausalt ära rääkida, nimetades seda Reimanni ainsaks lootuseks.

Koldits ei nõustu väidetega, justkui oleks oleks lavakunstikool juhtunut kinni mätsinud, sest räägitud sai nii süüdlase, ohvri, kursuse, kursuse tuumikõpetajate kui ka lõpuks Oliveri tulevase tööandjaga.

Tulevane tööandja oli Eesti Draamateater, kes teatas tänavu maikuus, et Reimann nendega liitub. Kui info Hendrik Toompereni jr-ni jõudis, vestles ta pärast arutelu Mart Kolditsaga ka Oliver Reimanniga ning teatri kunstilisele juhile tundus, et kuna Reimann ennast ei õigusta ja kahetseb siiralt, võib esialgu alustatud töödega jätkata, sest kõik juhtus juba ammu ja lavakunstikoolist kinnitati, et olukorda on lahendatud.

Mõned nädalad hiljem sai ka Toompere teada Richard Esteri juhtumist ja kuigi poiste suhtlus omavahel pealtnäha sujus, tundus Toomperele, et asi saab korda, kuid tunnistab tagantjärele naiivsust. Kui lepitust ei saabunud, andis Richard Ester teada, et pöördub koos Varuliga meedia poole.

Möödunud nädalal toimunud koosolekul andis Toompere Reimannile teada, et tema uut lavastust, 5. detsembril esietenduma pidanud "Samueli võlupadi", ei tule ning kõik edasised plaanid on peatatud. Kas Reimann jääb siiski Eesti Draamateatri palgale, on hetkel ebaselge.

Sama päeva, 25. augusti lõunal sõnas prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius Eesti Ekspressile veel, et alustavad Reimanni suhtes kriminaalmenetlust. "Esialgu alustame menetluse paragrahvi järgi, mis käsitleb väikeses koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist," ütles ta.

Oliver Reimann on ERR- is teinud kaastööd erinevatele saadetele, peamiselt "Ringvaatele". Täna Ekspressis avaldatust on ta ise "Ringvaate" toimetusele ning kolleegidele rääkinud ja vabandanud.

"Tema tegu on loomulikult lubamatu ning seda oleme talle nii ka öelnud. Samas on meie jaoks oluline, et ta on oma eksimust mõistnud ja nagu artiklistki lugeda võis, astunud konkreetseid samme probleemidega tegelemise teel," ütles elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi. Ühtegi pooleliolevat projekti tal ETV-s, sealhulgas "Ringvaates", ei ole.