X!

Lavakast lavale | Oliver Reimann

Teater
Oliver Reimann
Oliver Reimann Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab lavastaja õppesuuna lõpetanud Oliver Reimann.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Alustav lavastaja. Tulen koolist, lähen proovi.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Vaatasin väiksena meeletu arv kordi Ojasoo-Semperi rikkooperit "Ruja", meil oli kodus selle lavastuse DVD. Seejärel juba erinevad muusikateatri lavastused kanalilt Mezzo. Kustumatud mälupildid on lavastusest "Bullerby lapsed" (Nuku, tänane Eesti Noorsooteater) ning "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi" (rahvusooper Estonia). Viimast mängitakse tänini.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Merelogistik. Või vabakutseline asjaajaja, korraldaja.

Kes on sinu lemmiknäitleja? Miks?

Mõnda, kes väga meeldib, olen varem juba nimetanud. Inspireerivaid kolleege tekib aga koolist ellu astudes pidevalt juurde. Lavastajana meeldib mulle näitleja, kes suudab ühendada tehnilise meisterlikkuse, mängurõõmu ja täieliku kohalolu. Kui põrkuvad distsipliin ja metsikus.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Teravatest nurkadest, põhjendatud värvidest, julgusest eksida.

Unistuste materjal, mida lavale tuua?

Ooperitest "Cavalleria rusticana", "Salome"...

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Mustkunst.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Kontakti.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Muidugi on.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Eestis on väga palju häid festivale, kus kandikul kõiksugu eriilmelisi maitseid ette tuuakse, sinu asi on läbimõeldult degusteerida ja meeldivalt küllastuda – PÖFF, TMW, Baltoscandal jne. ERSO kontserte soovitan ka.

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

 1. Film või teater?

Teater.

2. Esimene või viimane rida?

Viimane.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sõnateater.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:35

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

13:36

Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

12:31

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

12:02

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

10:14

Mänguarendaja Mike Klubnika: usun, et Eesti mänge ja arendajaid tuleb aina juurde

09:35

Tartus algab armastusfilmide festival Tartuff

09:00

Lavakast lavale | Oliver Reimann

07.08

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

07.08

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

07.08

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Lavakast lavale | Oliver Reimann

07.08

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

10:14

Mänguarendaja Mike Klubnika: usun, et Eesti mänge ja arendajaid tuleb aina juurde

05.08

Kalleim elav kunstnik meil ja mujal: kui suur on kaasaegse kunsti turusektor?

06.08

Ugala alustab hooaega uue näitleja ning nelja uuslavastusega

12:31

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

07.08

Galerii: Tartu lauluväljakul esines Moby

06.08

Saaremaal algasid rahvusvahelise mängufilmi "Kari" võtted

07.08

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

27.07

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo