Lavakast lavale | Oliver Reimann

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab lavastaja õppesuuna lõpetanud Oliver Reimann.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Alustav lavastaja. Tulen koolist, lähen proovi.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Vaatasin väiksena meeletu arv kordi Ojasoo-Semperi rikkooperit "Ruja", meil oli kodus selle lavastuse DVD. Seejärel juba erinevad muusikateatri lavastused kanalilt Mezzo. Kustumatud mälupildid on lavastusest "Bullerby lapsed" (Nuku, tänane Eesti Noorsooteater) ning "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi" (rahvusooper Estonia). Viimast mängitakse tänini.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Merelogistik. Või vabakutseline asjaajaja, korraldaja.

Kes on sinu lemmiknäitleja? Miks?

Mõnda, kes väga meeldib, olen varem juba nimetanud. Inspireerivaid kolleege tekib aga koolist ellu astudes pidevalt juurde. Lavastajana meeldib mulle näitleja, kes suudab ühendada tehnilise meisterlikkuse, mängurõõmu ja täieliku kohalolu. Kui põrkuvad distsipliin ja metsikus.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Teravatest nurkadest, põhjendatud värvidest, julgusest eksida.

Unistuste materjal, mida lavale tuua?

Ooperitest "Cavalleria rusticana", "Salome"...

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Mustkunst.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Kontakti.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Muidugi on.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Eestis on väga palju häid festivale, kus kandikul kõiksugu eriilmelisi maitseid ette tuuakse, sinu asi on läbimõeldult degusteerida ja meeldivalt küllastuda – PÖFF, TMW, Baltoscandal jne. ERSO kontserte soovitan ka.

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Teater.

2. Esimene või viimane rida?

Viimane.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sõnateater.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.