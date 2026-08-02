Lavakast lavale | Carolyn Veensalu

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Carolyn Veensalu.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Olen vist hetkel kõige noorem haritud naisnäitleja Eestis. Tulen Tallinnast, Õismäelt. Lähen edasi.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Esimest ma kahjuks ei mäleta, aga käisin noorena palju tantsuteatrit vaatamas ja tuli meelde Jaapani tantsukunstniku Un Yamada lavastust "Monaka". Mäletan, et see tõmbas pildi korra täitsa selgeks.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Tantsija või florist.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt. Miks?

Eestist Marika Vaarik, sest ta mängib nii ausa koha pealt. Lapsepõlvest on südamesse jäänud Johnny Depp oma võimega transformeeruda ja julgelt mängida.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Riskist.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Kindlat unistust ei ole, aga tahaks võimalikult palju hästi erinevaid tüüpe mängida. Teemad võiksid olla päriselt puudutavad. Kaalul võiks olla palju.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Teater on elu kontsentratsioon. Mäng. Kontakt. Selle elava ja päris hetke otsimine.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Põrget.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Muidugi.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

FILM: Greg Kwedari "Sing sing".

RAAMAT: Jonathan Littelli "Eumeniidid".

LAVASTUS: Johhan Rosenbergi "Öömaaeg" oli päris lahe tripp.

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Kummatagi ei saa.

2. Esimene või viimane rida?

Esimene.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Segumahl mõlemast.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.