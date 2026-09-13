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Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

kultuur
Foto: Ülo Josing/ERR
kultuur

Meie seast on lahkunud helilooja ja saksofoni-virtuoos, silma-paistev džäss-muusik Avo Tamme, kes on ka mitmete lööklaulude, nagu "Aeg annab kõik", "Mustamäe valss" ja "Me pole enam väikesed" autor.

Avo Tamme sündis 1938. aastal Tallinnas. Varakult pillihuviga silma paistnud mees tegi debüüdi saksofonistina aastal 1959 Tallinna Autobussipargi ansamblis Uno Loobi juhatusel.

Kutselise muusiku teed alustas Tamme 1960-ndatel aastatel. Olulisema osa oma tegevusest ja loomingust pühendas Avo Tamme Eesti džässile.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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