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Lavakast lavale | Eliis-Maria Koit

Teater
Eliis-Maria Koit
Eliis-Maria Koit Autor/allikas: Erakogu
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Eliis-Maria Koit.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Mina olen Eliis-Maria Koit. Ma tulen tagasi ja lähen edasi. 

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Ma seda ei mäleta. Aga mäletan, et lasteaias pidin puud mängima ja tulin valel ajal lavale. Mitte keegi ei pahandanud minuga, aga olin ikka väga kurb.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

See on küsimus, millele mõtlen vahepeal isegi, aga vastust pole. Mulle meeldivad matemaatika ja sport. Mõneks ajaks oleksin Eestist ära läinud.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Tahaksin kõige rohkem laval näha enda kursakaid – neid mängimas, nende lavastusi ja dramatiseeringuid. Praegu on nemad minu lemmikud. 

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Mingil määral on kõik tegelased nende kehastamise hetkel "unistuste tegelased". 

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Koht, kuhu tulla ja kus olla. 

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Puudutust ja kontakti, siirust ja mängu, ilu ja valu.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Ei!?

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: Marielle Heller  "Erakordne härra Rogers" ("A Beautiful Day in the Neighborhood")

Raamat: George du Maurier "Trilby"

Teater: Eesti Noorsooteater

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Teater

2. Esimene või viimane rida?

Esimene rida

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sõnateater

4. Suur saal või tubateater?

Suur tuba

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare

Toimetaja: Karmen Rebane

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