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Noore vaataja teatri festival toob Tallinna kaks rahvusvahelist lavastust

Teater
„A Study of Losses“
„A Study of Losses“ Autor/allikas: Pressimaterjalid
Teater

19. oktoobril toob noore vaataja teatri festival NAKS Tallinnasse kaks omanäolist rahvusvahelist lavastust – Uus-Meremaa tantsutrupi Le Moana "Shel We" ja Rootsist pärist Kompani Giraffi maagilise kaasaegse tsirkuselavastuse "A Study of Losses".

Uus-Meremaa Le Moana lavastuse "Shel We" autor, koreograaf ja esitaja on Tupua Tigafua. Lavale ilmuvad puud, kummitused ja hirved – ning muidugi ka parajalt pahandust. Tigafua mänguline kummardus Ameerika kirjanikule ja kunstnikule Shel Silversteinile on pealtnäha kerge ja lustlik, kuid selle all peitub isiklikum lugu. Tundlik klassikalise muusika heliriba muudab lavastuse austusavalduseks Tupua vanematele, tema perekonnale ja keskkonnale, mis on tema loomingut aastate jooksul inspireerinud.

"A Study of Losses" on Rootsi trupi Kompani Giraffimaagiline rännak, kus kohtuvad õhuakrobaatika ja objektimanupulatsioon. Reaalsused varisevad kokku, hooned muutuvad varemeteks, kultuuripärand hävib ja loomaliigid kaovad. Kuid kõige suurem osa kaotustest jääb meile teadmata – need pole jõudnud ajalukku ega mällu. Lavastus sukeldub sellesse nähtamatusse kaotuste merre, uurides kadumist tsirkuse, maagia, liikumise ja metafoorse lavakeele kaudu. Lavastuse muusika on loonud Ameerika artist Beirut.

Mõlemad etendused toimuvad 19. oktoobril Salme kultuurikeskuses noore vaataja teatri festivali NAKS esimesel päeval.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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