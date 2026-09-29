Noore vaataja teatri festival Naks toimub sel aastal Tallinnas ja Narvas

Noore vaataja teatri festival Naks toimub tänavu 19.–24. oktoobrini Tallinnas ja Narvas. Festivali programm on suunatud eri vanuses lastele ja noortele, peredele, õpetajatele ning teatriprofessionaalidele ning sisaldab etenduste kõrval kohtumisi ja vestlusringe.

Tänavune Naks jõuab 20.–24. oktoobrini peamiselt piirilinna Narva. Festivali eelpäeval, 19. oktoobril, saab Tallinna Salme kultuurikeskuses näha kahe välismaise teatritrupi lavastusi: esinevad Rootsi Kompani Giraff ja Uus-Meremaa tantsuteater Le Moana.

Kõige nooremale publikule, beebidele ja nende vanematele, on festivali kavas Draakonipesa "Talvevõlu", mis on sõnadeta visuaalne rännak talvisesse võlumaailma, kus kohtuvad jänesed, kitsed ja lumerebased. Pärast etendust saavad lapsed tutvust teha lavastuses kasutatud nukkudega.

Lasteaialastele ja esimese kooliastme õpilastele toob Kompani Giraff lavastuse "ABC", milles kasutatakse tsirkusevõtteid tähtede ja tähestiku tutvustamiseks. Soome-Tšehhi teater Krepsko esitab lavastust "Fabsurdia", mille keskmes on detailirohke miniatuurne maailm. VAT teater osaleb festivalil Triinu Laane raamatu põhjal valminud lastelavastusega "Luukere Juhani juhtumised".

Teise ja kolmanda kooliastme õpilastele mõeldud programmis on Uus-Meremaa teatri Le Moana lavastus "Shel We", mis on seotud kirjanik ja luuletaja Shel Silversteini ning tema raamatu "Helde puu" loominguga.

Teater Lendav Lehm toob Narva Jevgeni Ibragimovi lavastatud promenaad-etenduse "Nocturne. Öö laul". Lavastus kasutab sufi motiive ning toimub tavapärasest teatrisaalist erinevas keskkonnas.

Kompani Giraffi teine festivalilavastus on "A Study of Losses", mis ühendab õhuakrobaatiat, objektimanipulatsiooni ja muusikat. Lavastus käsitleb kaotuse, mälestuste ja kadunud maailmade teemasid. Muusika on loonud Beirut, kodanikunimega Zach Condon.

Kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiõpilastele on kavas Miksteatri "Oskar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale", mis põhineb Eric-Emmanuel Schmitti teosel ning käsitleb haige lapse ja tema hooldaja suhet ning elu ja surmaga seotud küsimusi. Alates 12. eluaastast saab vaadata ka Kuressaare teatri lavastust "Koleda tüdruku päevaraamat", mis käsitleb noore inimese kogemust ja kõrvalejäetuse tunnet.

Festivaliprogrammis on etendusi ka peredele. Kolmapäeva õhtul esitab Kompani Giraff Rugodivi kultuurikeskuses lavastuse "A Study of Losses". Laupäeval on Piip ja Tuut teatris kavas Ellen Niidu samanimelisel raamatul põhinev lavastus "Onu Ööbik".

Mitmele etendusele järgnevad vestlusringid, kus publik saab koos lavastuste tegijatega nähtut arutada ja küsimusi esitada.