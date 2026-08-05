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Tartu Uues Teatris esietendub kolme riigi koostöös sündinud sensoorne lavastus

Teater
"Valgusaed" Tartu Uues Teatris Autor/allikas: Arvydo Gudo
Teater

12. augustil jõuab Tartus esietenduseni Tartu Uue Teatri ja Big Wolf Company sensoorne lavastus "Valgusaed", mis sündis Eesti, Läti ja Leedu kunstnike koostöös.

Lavastuse autor Grete Grossi sõnul on "Valgusaed" loodud vastukaaluks igapäevasele mürale ja kiirustamisele. "Teose oluliseks lähtekohaks on sensoorne ülitundlikkus ning soov pakkuda turvalist, pehmet ja aeglast ruumi," avas ta.

Lavastuse keskseteks meediumiteks on õhuakrobaatika, lugude jutustamine ehk storytelling ning projektsioonid. Etenduse jooksul saab publikust vahetu osaleja, kes maandub otse muinasjutulise maailma keskele.

Lavastuse kaasautor on Läti dramaturg ja storyteller Elisa Kundi-Matvejeva, valgus- ja videokujundaja on leedulane Paulius Jakubenas. Laval astuvad jutuvestjatena üles Krõõt Saar ja Kristiine-Eliise Kadakas. Rahvusvaheline trupp on lavastuse kallal töötanud alates jaanuarist. Ettevalmistavad residentuurid toimusid Riia tsirkuses, Visaginase kultuurikeskuses ja Põlva kultuurikeskuses. 

"Valgusaed" kasvas välja möödunud aasta lõpus välja kuulutatud Tartu Uue Teatri ideekonkursist.

"Kui alustasime, polnud meil oma maja ega teadmist, kuidas teatrit teha. Nüüd teame ja meil on vahendid, aga kõike ise ei jõua. Miks mitte anda oma ressursse neile, kel neid pole. Ei pea seda õudset kadalippu läbi tegema lihtsalt selleks, et teatrit teha. Saame pakkuda ruumi, tuge ja teadmisi," rääkis teatri tegevjuht Maarja Mänd kaasproduktsioonide tagamaadest.

"Valgusaia" etendused toimuvad 12.–14. augustil ning algavad jalutuskäiguga, mis kulmineerub Tartu Uue Teatri saalis. Valida saab päevaste ja hilisõhtuste etenduste vahel. Teatrisaalis viibib publik ilma jalanõudeta ning etendust saab kogeda põrandal istudes või lamades. Lavastus on mõeldud vaatajatele alates viiendast eluaastast.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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