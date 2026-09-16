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Galerii: lõppesid Baltimaade koostöökomöödia "Ülakorruse rahvas" võtted

Film
Riias ja Vilniuses lõppesid loo
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17 pilti
Film

Riias ja Vilniuses lõppesid Baltimaade koostöökomöödia "Ülakorruse rahvas" võtted. Filmi Eesti versioon kannab pealkirja "Ettepanek".

Kõik kolm versiooni põhinevad Hispaania režissööri ja stsenaristi Cesc Gay näidendil ja filmil "Ülakorruse rahvas", mis on maailmas inspireerinud mitmeid ekraniseeringuid. Nüüd on samast loost oma tõlgenduse vorminud ka Eesti, Läti ja Leedu.

Lugu keskendub abielupaarile, kes on koos elanud üle 20 aasta. Neil on ühine kodu, laps ja näiliselt korras argipäev, ent aastate jooksul on nende vahele kogunenud vaikimist ja väljaütlemata tundeid. Kui õhtusöögile saabuvad uued ülakorruse naabrid, kes ei häbene rääkida oma avatud suhtest, võtab tavaline õhtu ootamatu pöörde. Ühe õhtu jooksul tuleb päevavalgele kõik, mis on aastaid maha vaikitud, ja lõpuks jääb küsimus, kas kaks inimest suudavad pärast kõike läbielatut endiselt teineteist valida.

Kolm riiki filmisid loo üles oma keeles, oma režissööri, näitlejaansambli ja loomingulise meeskonnaga. Kolme riigi projekti hoiavad tervikuna koos peaoperaator Mihkel Soe ja kunstnik Maija Jansone. Sama lähenemisega võeti eelmisel aastal purki film "Täiuslikud võõrad".

"Eelnevate aastate edukas koostöö oli aluseks ja julgustuseks "Ettepaneku" filmide ülebaltiliseks tootmiseks. Koos kallite naabritega on meil jõudu ja filmid saavad kvaliteetselt teostatud," ütles filmide peatootja Tanel Tatter Apollo Film Productionsist. 

Eesti versiooni lavastas Arun Tamm. Peaosades mängivad Priit Võigemast, Maiken Pius, Kaspar Velberg ja Saara Pius).

Film jõuab Eesti kinodesse 15. jaanuaril 2027 ja seda levitab Hea Film.

Toimetaja: Karmen Rebane

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