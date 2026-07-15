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Pildid: Arun Tamm alustas uue rahvusvahelise kassahiti Eesti adaptsiooni võtetega

Film
Arun Tamm alustas uue rahvusvahelise kassahiti Eesti adaptsiooni võtetega
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17 pilti
Film

Režissöör Arun Tamm toob 2027. aasta alguses kinodesse filmi "Ettepanek", abieluteemalise tragikomöödia peaosades on Priit Võigemast, Maiken Pius, Kaspar Velberg ja Saara Pius.

Filmis satub kaua koos elanud abielupaar õhtusöögile naabritega, kelle ootamatu ettepanek kisub päevavalgele kõik selle, millest nad aastaid rääkinud pole. Nüüd peavad nad otsustama: kas nende suhe on läbi või suudavad nad veel teineteisele vastu astuda.

""Ettepanek" on tragikoomiline lugu läheduse kadumisest ja selle uuesti leidmise võimalikkusest. Film räägib sellest, kui lihtne on aastate jooksul hakata elama kõrvuti, mitte koos. Ja kui palju julgust on vaja, et lõpetada põgenemine ja astuda taas esimene samm teineteise poole," sõnas Arun Tamm. 

Alanud filmivõtetel Riias kohtusid võttemeeskonnaga ka Kermo Murel ja Ilon Varusk, kelle lugu "Me kõik saame surma" kõlab eestikeelses adaptsioonis. Üksteise järel filmitakse Riia filmistuudios ja Vilniuses kolme riigi omakeelsed versioonid, mille peaoperaatoriks on Mihkel Soe.

"Ettepanek" on adapteeritud Hispaania samanimelisest filmist ja näidendist "Ülakorruse rahvas" ("Sentimental"). Hispaania režissööri ja stsenaristi Cesc Gay 2020. aasta film "The People Upstairs" baseerub tema enda samanimelisel näidendil ja see on kogunud maailmas suurt tähelepanu, inspireerides mitmeid uusversioone.

Tänavu juulis jõudis vaatajate ette ka ingliskeelne ekraniseering "The Invite", mille režissööriks on filmis üht peategelast mängiv Olivia Wilde. Teisteks osatäitjateks on Edward Norton, Penélope Cruz ja Seth Rogen.  Sundance'i filmifestivalil esilinastunud "The Invite" jõuab Eesti vaatajate ette tänavu sügisel. Arun Tamme "Ettepanek" jõuab kinodes 8. jaanuaril 2027.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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