Arun Tamme "Täiuslikud võõrad" jõudis 100 000 kinokülastuseni

Jaanuari keskel esilinastunud kodumaine suhtekomöödia "Täiuslikud võõrad" jõudis veidi enam kui kahe kuuga 100 000 kinokülastuseni.

Režissöör Arun Tamme lavastatud linateos põhineb itaalia 2016. aastal valminud menufilmil "Perfetti sconosciuti", stsenarist Mario Pulver on selle loo kohandanud Eesti oludesse. Filmis astuvad üles Evelin Võigemast, Kaspar Velberg, Maiken Pius, Mait Malmsten, Jaanus Mehikas, Henessi Schmidt ja Tõnis Niinemets.

"100 000 vaatajat on Eesti filmi jaoks erakordselt ilus number. Oleme südamest tänulikud igale kinokülastajale. See näitab, et tugev stsenaarium, nutikas lavastaja ja suurepäraste näitleja sünergia on vaatajatele tõeliselt korda läinud," ütles produtsent Tanel Tatter.

Filmi Itaaliast pärit originaal on pälvinud David di Donatello auhinna parima filmi kategoorias, teeninud üle 32 miljoni dollari kassatulu ning filmi taaslavastuse õigused on müüdud enam kui 30 riiki. Eestis on sama materjali toonud lavale ka Eesti Draamateater.

Toimetaja: Kaspar Viilup

