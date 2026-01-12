Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

Arun Tamme värske uusversioon Paolo Genovese filmist "Täiuslikud võõrad" ei ole sugugi esimene omasugune, kümmekonna aastaga on tehtud eri riikidest sellest pea 30 versiooni, hiljuti linastus ka Soome versioon, kus samuti eestlased kaasa lõid.

Ka praegusel juhul ei valminud mitte ainult üks film, vaid omamoodi tandemina võeti järjest Leedus üles kolm linateost: lisaks Eesti versiooni valmisid ka lätlaste ja leedukate filmid samast materjalist. Kolme riigi ühisprojekti tehniline meeskond Leedust, põhiline põhjus väljaspool kodumaad filmimiseks oli produtsent Tanel Tatteri sõnul soodsamad maksutagastuse tingimused.

"Peakontroll oli Eesti produtsentidel ja igal riigil oli oma tegevprodutsent, kes pani kokku on trupi ja lavastajad, lavastaja sai mängida selle materjaliga sellises võtmes nagu ta tahtis, mingid piirangud seal muidugi olid, sest stsenaarium on lihtsalt nii tugev, sul pole mõtet minna jalgratast leiutama hakata," kinnitas Tatter ja lisas, et selline mudel töötas väga hästi ja tõenäoliselt võib midagi sarnast kolme Balti riigi koostöös sündida ka edaspidi.

Režissöör Arun Tamm kinnitas, et kuna Eesti versioon võeti üles esimesena, siis temal olid kõige vabamad käed otsustada, kus ja mil moel täpselt filmida, Läti ja Leedu versioonid pidid osalt tema tehtud otsuseid arvesse võtma. Tamme sõnul on aga "Täiuslike võõraste" puhul kõige huvitavam see, kuivõrd žanriliselt erinevaid versioone on sellest materjalist tehtud, alates õudusfilmist kuni täieliku absurdini, enda filmi peab ta suhte-dramöödiaks.

"Kui sa vaatad neid kõiki erinevaid versioone, siis sa näed, et lavastatud on väga-sarnast stsenaariumit, eriti just selles osas, mis puudutab pöördeid, aga sellest hoolimata, kui sa vaatad filmi, siis on tunne, nagu vaataks täiesti erinevaid filme," mainis ta ja lisas, et ta püüdis igas etapis omalt poolt midagi filmi juurde lisada või ümber kirjutada.