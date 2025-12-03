Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

Linateose tegevus käivitub täieliku kuuvarjutuse ööl, mil seitse lähedast sõpra kogunevad ühisele õhtusöögile. Üks osalejatest väidab, et suur osa suhteid puruneks, kui partnerid näeksid üksteise telefonikõnesid ja -sõnumeid. Vaidlus viib mänguni: kõik panevad oma telefonid lauale ning lubavad jagada saabuvad sõnumid ja kõned kõigiga. Pealtnäha süütu mäng muutub kiiresti pingeliseks – iga uus sõnum paljastab varjatud saladusi, afääre ja topeltelu, mis muudab õhtu lõpuks kõik suhted tundmatuseni.

Filmi Itaaliast pärit originaal on pälvinud David di Donatello auhinna parima filmi kategoorias, teeninud üle 32 miljoni dollari kassatulu ning filmi taaslavastuse õigused on müüdud enam kui 30 riiki.

Eesti versiooni lavastaja Arun Tamme sõnul inspireeris teda eelkõige stsenaarium ja näitlejate kollektiiv.

"Meil ei ole palju tehnilisi lahendusi. Minu peamine tööriist oli näitlejad ja nende omavahelised suhted. Piirangud, nagu ühe ruumi kesksus, tegid töö minu jaoks hoopis põnevamaks," ütles Tamm.

Tamm rõhutas, et katsetas žanrilise tasakaaluga. "Originaalversioon oli minu maitsele pigem draama, kuid eri riikide versioonid on vaheldunud isegi õudusžanrist absurdikomöödiani. Mina tahtsin leida tasakaalu huumori ja draama vahel," lausus ta.

Režissööri sõnul sai ta inspiratsiooni ka Eesti Draamateatri lavastusest "Võõrad", mille lavastas Taavi Teplenkov.

Filmis osalev Tõnis Niinemets tõdes, et "Täiuslikud võõrad" on tema jaoks märgilise tähtsusega.

"Teatris olen saanud teha väga eriilmelisi rolle, kuid filmis ei ole mul seni olnud nii suurt ja vastutusrikast osa. See projekt nõudis süvenemist, täpsust ja usaldust nii kaasnäitlejate kui ka režissööri vastu. Kuigi tänapäeval on ka teatris kaamera kasutus tavaline nähtus, siis filmi tehes peab alati oma mugavustsoonist välja astuma," lisas Niinemets.

"Täiuslikud võõrad" on esimene mängufilm, mis valmib Baltimaade tihedas koostöös. Eesti, Läti ja Leedu versioon filmiti samaaegselt ühises võttepaigas Vilniuses.

Filmis astuvad üles Mait Malmsten, Evelin Võigemast, Tõnis Niinemets, Maiken Pius, Henessi Schmidt, Kaspar Velberg ja Jaanus Mehikas. Filmi režissöör on Arun Tamm, operaator Mihkel Soe, kunstnik Greg Zundelovitch, kostüümikunstnik Alli Liis Vandel, grimmikunstnik Liisi Põllumaa. Algstsenaariumi on loonud Filippo Bologna ja Paolo Costella. Adaptsiooni autor on Mario Pulver.