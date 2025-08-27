X!

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

Film
Vilniuses filmiti Baltimaade esimene koostöökomöödia „Täiuslikud võõrad“
Vilniuses jõudsid lõpule Baltimaade esimese koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad" võtted. Film jõuab kinodesse tuleva aasta jaanuaris.

"Täiuslikud võõrad" on musta huumori ja draama piiril balansseeriv komöödia, mis uurib saladuste ja tõe hinda lähedastes suhetes.

Baltimaade koostöös üles võetud film ühendab kolme riigi filmitootjad Apollo Film Productions, Centaur Films ja Filmai LT. Linateose Eesti, Läti ja Leedu versioon filmiti üles samaaegselt ühes ja samas võttepaigas Vilniuses.

Filmi Eesti versiooni lavastaja on režissöör Arun Tamm. "Selle filmi tegemine oli minu jaoks väga eriline kogemus. Inspireeriv oli koostööd teha niivõrd kogenud näitlejatega ning juhtida neid läbi väga intensiivse võtteperioodi. Tavapärasest oli vähem rõhku tehnilisile teostusele, mis tähendas, et suurem fookus langes näitlejatööle – igast sooritusest tabada tõde," lausus Tamm.   

Filmi peaprodutsent Tanel Tatter rõhutas, et tegu on täiesti uutmoodi tootmismudeliga, mis võimaldab Baltikumi tootjatel ühendada ressursid kvaliteetse filmitootmise saavutamiseks. "Koos on meil rohkem jõudu. Kohalikus keeles Läti ja Leedu turule filmide tootmine ning nende edukas levitamine laiale publikule on meie jaoks väärikas uus väljakutse," lisas Tatter.  

Filmi kodumaises lavastuses astuvad üles Mait Malmsten, Evelin Võigemast, Tõnis Niinemets, Maiken Pius, Henessi Schmidt, Kaspar Velberg ja Jaanus Mehikas.  

Režissöör on Arun Tamm, produtsendid Tanel Tatter ja Veiko Esken, operaator Mihkel Soe, kunstnik Greg Zundelovitch, kostüümikunstnik Alli Liis Vandel ning grimmikunstnik Liisi Põllumaa. Algstsenaariumi autorid Filippo Bologna ja Paolo Costella, adaptsiooni autor on Mario Pulver. 

 Film jõuab kinoekraanile 16. jaanuaril 2026. 

Toimetaja: Karmen Rebane

