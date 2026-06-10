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Galerii: lõppesid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

Film
Lõppesid Vallo Toomla mängufilmi
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34 pilti
Film

5. juunil lõppesid Vilniuses filmistuudios KinoStudija režissöör Vallo Toomla uue rahvusvahelise mängufilmi "Beatrice" võtted. Viis nädalat kestnud võtteperioodil filmiti nii Tartus, Tallinnas kui ka Vilniuses. Eesti, Leedu ja Itaalia koostöös valmiv mängufilm jõuab kinodesse 2028. aasta veebruaris.

Režissöör Vallo Toomla sõnul kulges võtteperiood erakordselt hästi. "Olen tänulik võttemeeskonnale ja näitlejatele, kes töötasid suure pühendumisega ka kõige keerulisematel võttepäevadel. Loodan, et hea koostöövaim kandub edasi ka montaaži ja järeltöötluse faasi."

Lähituleviku Euroopas aset leidev "Beatrice" on intiimne ja emotsionaalne armastusfilm, mis uurib identiteeti, lähedust ja muutumist. Dramaturg Siret Campbelli näidendil põhinev armastusfilm räägib naisest, kelle teadvus tuuakse pärast surma uuesti ellu, aga teise naise kehas. Tagasi oma pere juurde jõudes peab ta silmitsi seisma küsimusega, kas tema lähedased suudavad teda enam ära tunda ja kas ta ise on ikka seesama inimene. 

Siret Campbelli sõnul esitab teos igavikulisi küsimusi. "Mis teeb inimesest just selle inimese? On see tema keha, hing, elukogemus või midagi muud? Kes võib anda teise võimaluse elule? Vallo Toomla teos tõukub tugevalt näidendi põhiteemadest, aga saab minna veelgi sügavamale. Väga põnev on filmi rahvusvaheline tasand ja olen kindel, et seetõttu saavad tegelaste maailmade põrkumised olema paeluvad ja puudutavad," lisas Campbell.

Produtsent Evelin Penttilä sõnul on võtteperioodi lõpp alati eriline hetk. "Viie nädala jooksul töötas ühise eesmärgi nimel pühendunud rahvusvaheline meeskond ning usun, et see energia jõuab ka ekraanile. Nüüd algab filmi järgmine oluline etapp – montaaž Itaalias – ning liigume eesmärgi poole tuua "Beatrice" järgmisel aastal rahvusvahelise festivalipubliku ette."

Rahvusvahelises näitlejaskonnas teevad kaasa Priit Võigemast ("Tõde ja õigus", "O2"), Kuldgloobusele nomineeritud Soome näitleja Alma Pöysti ("Tove", "Langenud lehed"), Itaalia näitleja Valentina Bellè ("Ferrari", "Catch-22") ning Maarja Jakobson ("Sügisball", "Klassikokkutulek"). 

Filmi operaator on Erik Põllumaa ja kunstnik Jaagup Roomet. Produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm (Stellar Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions), Dagnė Vildžiūnaitė (Just A Moment, Leedu) ja Giovanni Pompili (Kino Produzioni, Itaalia). Lõpliku filmistsenaariumi autorid on Małgorzata Piłacińska ja Vallo Toomla. 

Film võitis 2024. aastal Balti-Itaalia arendusauhinna ning seda esitleti kaastootmisturgudel When East Meets West Triestes ning Haugesundi New Nordic Films.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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