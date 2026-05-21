Vallo Toomla: filmi võtteperiood on nagu hea pidu, mis kestab kuu aeg

Foto: Airika Harrik/ERR
Hetkel on käimas Vallo Toomla teise täispika mängufilmi "Beatrice" võtted, mis lõppevad juunis. "OP-il" antud intervjuus ütles Toomla, et võtteperiood on režissööri jaoks väga meeldiv aeg.

Vallo Toomla selgitas, et tema filmi "Beatrice" tegevus toimub lähitulevikus veidi ulmelises maailmas. "Filmis on situatsioon selline, kus kliima on niivõrd palju muutunud, et Eesti ja Põhjamaad peavad võtma vastu palju inimesi," selgitas ta ja lisas, et eelkõige on tegu ikkagi armastusfilmiga. "Minu jaoks on ta eelkõige draama, ühe paari lugu."

Filmi peaosas astuvad üles Itaalia näitleja Valentina Bellè, keda saab näha ka hetkel Eesti kinodes jooksvas linaloos "Primavera", ja viimase Kaurismäki filmiga "Langenud lehed" eest Kuldgloobuse nominatsiooni pälvinud Alma Pöysti. Seda Toomla öelda ei oska, kas nende kaasamine tagab filmile ka rahvusvahelise edu. "See lugu kuidagi nõudis, et meil oleks rahvusvahelised näitlejad, ma arvan, et see on üsna värskendav nii Eesti publikule kui ka mulle ja kogu võttegrupile, et töötada nii kõrgetasemeliste näitlejatega, kes on kogenud kinos."

"Näiteks Valentina Bellè ei olnud enne tänavust talve kunagi teatris töötanud, ta on varem töötanud ainult kinovaldkonnas ja sarjade peal, see kogemus teeb minu elu lihtsamaks," nentis ta ja kinnitas, et samas on ka Eesti näitleja Priit Võigemast, kes ühe filmi peaosalisena üles astub, on väga hea. "Ma hea meelega teen temaga koostööd, Priiduga on alati rõõm kokku saada ja tööd teha."

Toomla eelmine mängufilm "Teesklejad" ilmus 2016. aastal, vahepealse ajaga on ta palju muutunud. "Eelkõige on see muutus inimlikul pinnal, "Teesklejad" sündis umbes kümme aastat tagasi, selle aja jooksul ma olen lihtsalt nii palju elus kogenud ja seetõttu ka rahulikum ning võtan asju heas mõttes vabamalt, see annab hea mineku mulle endale ja kogu võttegrupile."

Praegune hetk, kus "Beatrice" võtted on umbes poole peal, on Toomla sõnul väga eriline, õnnelik ja intensiivne aeg. "See on nagu hea pidu, mis kestab kuu aeg, või siis mesinädalad, see on režissööri jaoks kõige meeldivam aeg."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

