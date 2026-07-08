Vallo Toomla filmi "Beatrice" võtetest: hommikul oli mõnus võtteplatsile minna

Mängufilmiga "Beatrice", mille võtted lõppesid juuni alguses, alustas Toomla tööd 2022. aastal. "Produtsent Evelin Penttilä hakkas minuga siis sellest filmist rääkima, veidi aega võttis mul aega, et see mõte enda omaks teha, aga 2022. aastal hakkas töö pihta selles suunas, et see film minu käe all sünniks," ütles ta ja lisas, et enne selle filmiga töö alustamist tal ühtki poolelijäänud filmiprojekti ei olnud. "On mingid ideekesed ja mõttealgad, aga olen sinuga ka varem sellest rääkinud, et ma olen üsna kehv ettemõtleja ning ma pole väga hästi suutnud paralleelselt töötada mitme filmiga."

"Kui 2024. aastal sai mu dokfilm "Nii ta on" valmis, olen töötanud ainult "Beatrice'ga", selle aja jooksul on olnud väga intensiivseid perioode, mis on nõudnud koos stsenaristiga palju mõtlemist ja arutelusid, lisaks ka enda sees mingite mõtete ketramist, samal ajal ikkagi päris tihti tuleb kirjutada nägemusi erinevatesse fondidesse," selgitas Toomla ja lisas, et lisaks tuleb otsida visuaalseid materjale, vaadata filme ja lugeda. "Kuidagi nii on see aeg läinud, uskumatu."

"Beatrice" aluseks on Siret Campbelli samanimeline näidend, mis jõudis aastaid tagasi Ain Mäeotsa käe all ka Vanemuise lavale. "Siret kirjutas seda filmistsenaariumit aastaid ja kuidagi asi arenes nii, et ühel hetkel see jõudis produtsent Evelini kätte, tema kaudu minuni ja siis me hakkasime otsime filmile stsenaristi, sest Siret, kes oli seda varem kirjutanud, ei tahtnud ega jaksanud ning pidi edasi liikuma."

"Kes on seda Vanemuise lavastust näinud ja tuleb filmi vaatama, siis seal on päris palju asju teistmoodi, aga põhiline tuum on ikka sama, see räägib ühest abielupaarist, kes soovivad pere luua, aga selleks, et seda teha, teevad nad läbi ühe moodsa teadusliku protseduuri, mis võimaldab neil lapse saada," ütles Toomla ja lisas, et selle protseduuri käigus naise teadvus salvestatakse. "Naine, kelle nimi on filmis Kirsti, tema eluteekond katkeb, aga kuna tema teadvus on salvestatud, siis on võimalus naine tagasi tuua doonorkehas, mis kuulus ühele itaallannale nimega Beatrice."

Juuni alguses lõppenud võtteperiood oli Toomla sõnul väga meeldiv. "Ma ootasin seda filmitegu aastaid ja see osutus minu jaoks väga ilusaks kajaks, kas tähed joondusid ilusti või pikk ootamine, eeltöö ning vaev kuidagi tasusid end niimoodi ära, et kõik kõlksus ilusti kokku ja ma tundsin end võtteplatsil hästi," tõdes ta ja lisas, et suuri jamasid võtteplatsil ei olnud. "Me püsisime raamides ja planeeritud võttepäevadega sai kõik üles võetud, kuidagi hea vaib oli võtteplatsil, hommikul oli mõnus võtteplatsile minna

Vallo Toomla veedab osa enda suvest Hiiumaal. "On olnud väga palavaid päevi, aga just oli ka üks ilus vihmane õhtu äikesega, kaks vikerkaart oli taevas, seega on olnud variatsioone," ütles ta ja lisas, et Hiiumaa on olnud talle oluline paik juba lapsepõlvest saati. "Seal elavad mu sugulased ja see on ka olnud koht, kus ma olen käinud oma mõtteid kirja panemas, samas on see ka koht, kus täiesti juhe seinast välja tõmmata, kohtuda sõprade, olla niisama ja lihtsalt elada vaba ning mõnusat elu."

Peagi sõidab ta aga Rooma, kus hakkab pihta "Beatrice" montaaž. "Periood on kokku kolm kuud, aga selle jooksul liigun edasi-tagasi, vahepeal käin mina Itaalias, aeg-ajalt töötame üle veebi ja ilmselt mingil hetkel tuleb itallaasest monteerija ka Eestisse," sõnas ta ja lisas, et novembri lõpuks loodab ta pildirea kokku saada. "Protsess võiks kuidagi nii olla, et järgmise aasta kevadeks võiks film olla sellisel kujul valmis, et seda saaks saata festivalidele."