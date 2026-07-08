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Indrek Kasela: soovime arendada Kikumust rahvusvahelise butiikfestivali

Muusika
Foto: Priit Mürk/ERR
Muusika

9. kuni 12. juulini toimub Jänedal teist korda festival Kikumu. Festivali peakorraldaja Indrek Kasela ütles Klassikaraadios, et Kikumu eesmärk on võib-olla rohkem isegi hariduslik kui meelelahutuslik, aga see ei tähenda, et seal peaks olema igav.

Indrek Kasela selgitas, et Kikumu festivali nime mõtles välja Raul Saaremets. "Mõte oli selles, et tahaks teha festivali, kus on võrdselt esindatud erinevad žanrid ehk kino, kunst ja muusika," ütles ta ja lisas, et nende festivalil on esindatud muusika alates klassikast techno'ni. "Inimene ei kuula ainult üht laadi muusikat ja tahtsime, et külastajad kogeksidki seoseid erinevate žanrite vahel."

Möödunud aastal esmakordselt toimunud Kikumu üllatas Kaselat positiivselt. "Vaatan statistikat ja rahvast oli rohkem, kui me ootasime, ega me täpselt ei teadnud ka, kui palju rahvast see maja mahutab," selgitas ta ja mainis, et nad on veidi enam suunatud vanemale publikule, samuti on seal palju peresid. "Samas kasutame seda võimalusena toppida noored ninapidi eri žanritesse."

"Meie eesmärk on võib-olla rohkem isegi hariduslik kui meelelahutuslik, aga see ei tähenda, et peaks olema igav," sõnas ta ja lisas, et kui festival algab vaikselt peale, siis öötundidel võivad vanemad oma lapsed magama panna ja varajaste hommikutundideni edasi müdistada. "Siis väike suplus Kali järves ja jälle läheb programm peale."

"Kui alguses arvasime, et teeme pisikese festivali, siis nüüd me läksime heas mõttes hulluks, sest meil on 40 artisti nelja päeva jooksul," mainis ta ja kinnitas, et sel aastal oli neid artiste, kes oleksid veel soovinud festivalil osaleda, väga palju. "Neist osad jäävad järgmisesse aastasse, kõige rohkem on mul kahju David Byrne'ist, keda oleks olnud võimalik tuua, aga seal tekkisid logistlised probleemid, aga neid nimesid oli veel, kes oleksid tahtnud tulla."

Kasela soovib Kikumust kasvatada rahvusvahelise butiikfestivali, kus inimestel on ka piisavalt aega, et omavahel suhelda. "See ei ole nii, et tramm kohale, šašlõkk sisse, bänd peale, õlu otsa, valgus maha ja koju, ma olen seda ise vaadanud rohkem suure salongi või minipuhkusena," kinnitas ta ja lisas, et Kikumu ei ole otseselt eskapism. "Ma loodan, et kui inimesed sealt tagasi tulevad, siis nad on rohkem energiat täis kui nad sinna tulles olid, isegi siis, kui nad tantsid hommikuni."

"Me ei taha kindlasti kunagi minna Beach Grindi suuruseks festivaliks, koht ise seab omad piirangud, aga me ei soovi, et see festival oleks anonüümne, meil VIP-ala ei ole, sest meil on kõik VIP'id, meil peaesinejaid ei ole, sest kõik on peaesinejad," rõhutas ta ja mainis, et nad on programmi ehitanud üles nii, et kõik tunneksid end võrdselt. "Me ei räägi siin kindlasti 10 000 külastajast viie aasta pärast, ma arvan, et praegu on piisav, me oleme Eesti mõistes juba suur festival, kvaliteet üle kvantiteedi."

Kasela sõnul on oluline ka see, et festival jääks taskukohaseks. "Oleme läbi mõelnud ka selle, et kui sul on vähem raha, siis tuled hommikul rongiga kohale ja õhtul lähed ära, kui on natukene rohkem raha, siis saad 30 euroga ööbida motellis ja võid ka telgis olla, kui veel veidi rohkem raha on, siis saad paremas kohas ööbida," nentis ta ja lisas, et ka toidu- ja joogihinnad proovivad nad hoida mõistlikud. "Ei müü burgerit 15 euroga, vaid see on 10 eurot, õlu on 5, mitte 7 eurot."

Tänavu pidanuks toimuma ka Kikumu talvefestival, mis jäi Kasela sõnul ära mitmel põhjusel. "Üks oli see, et me ei jõudnud oma remonditöödega saali peal ning kui ma ütlesin, et jätame ära, siis paljud vastasid, et ma tahtsin ju tulla, aga see on eestlaste puhul tavaline, et pileti ostmine jäetakse viimasele hetkele," ütles ta ja lisas, et samuti õppisid nad seda, mida programmiliselt sinna teha. "Aga kindlasti tuleb 2027. aastal Kikumu Talv, see on juba otsustatud."

Allikas: "Delta"

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