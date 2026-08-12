Pärnu kirjandusfestival korraldaja: küsimus oli, miks seda festivali juba varem polnud

Merle Jantson ütles, et Pärnu ja kirjandus käivad väga hästi kokku. "Pärnu kirjandusfestival on seda kuuendat korda näitamas," ütles ta ja lisas, et kui inimene pole ka ühtki raamatut elus lugenud, siis Koidulat ta ikka teab. "Ja ehk teab seda ka, et Koidula lapsepõlvelinn on Pärnu ja et tema papa seal Postimeest välja andis."

"Mul on väga pikk kultuurkorraldaja taust ja võib-olla see annab lihtsalt sellise silma, kui sa näed ühel hetkel, et on midagi, mille olemasolu oleks elementaarne, et see on puudu," rõhutas ta ja lisas, et festival sündis nii, et Koidula parki ümbritsevad koolid ning kui ta üht oma lastest kooli viis, siis ta hakkas mõtlema, et on Koidula park, Koidula linn ja sume suvi, aga Pärnus pole kirjandusfestivali. "Seega küsimus pole, miks meil on kirjandusfestival, vaid pigem see, et miks seda polnud varem."

"Ma läksin Koidula parki, jalutasin seal ja vaatasin, et vähe sellest, et see park on olemas, vaid selle pargis on ka kõik selleks olemas, et sünniks üks kompaktne ja Pärnu-pärane festival," kinnitas ta ja lisas, et nende festivali eesmärk on ilusa eesti keele, hea eesti kirjanduse ja kirjanike väärtustamine.

Pärnu kirjandusfestival pole niivõrd seotud Lydia Koidulaga, aga Pärnu kirjanikud on nende jaoks väga olulised. "Meil on lausa üks lava, kus me tutvustame Pärnu kirjanikke, nii olnuid kui ka olevaid," rõhutas ta ja lisas, et sel aastal on seal mullune Siuru ja Betti Alveri preemia laureaat Johanna Roos. "Väga oluline ka see, et meil on moderaatoriteks Pärnu kirjanikud: Indrek Koff, Kadri Kõusaar, Kaupo Meiel, Jaanus Vaiksoo proovib ka esimest korda kätt."

"Üks programmi osa, mis toimub südaööl, viib festivalikülalise ühele Pärnu kuulsale kirjanikule külla, sõna otseses mõttes tema koduõuele," ütles ta ja lisas, et sel korral paneb Taavi Tõnisson kokku öötunni Ingist ja Siutsust ehk siis Visnapuu ja Varese abikaasast, kes olid väga suured sõbrannad.

Festivalile ootavad nad inimesi, kellele eesti keel korda läheb. "Kui me võtame selle järgi, et meil on noorteala, lasteala, mõttekodade ala, pärnakate ala, murdekeelega tegelev ala, teatriala, meil on suur lava, kus on kirjutavad muusikud, seega ma ei oskagi selekteerida, kellele see ei võiks olla."