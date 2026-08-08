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Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

Kirjandus
Pärnu kirjandusfestival.
Pärnu kirjandusfestival. Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Kirjandus

15. augustil toimub 6. Pärnu kirjandusfestival, kus astuvad üles üle 20 tuntud ja armastatud Eesti kirjaniku: Riste Sofie Käärist Olavi Ruitlaseni, Kairi Loogist Rein Veidemannini.

Festivalilt leiab seitse teemalava: lastele, noortele, Pärnule, eesti keeltele, teatrile, mõttekodadele, raamatuesitlustele. Oma lava on ka mõttega muusikale, kus üles astuvad Mari Jürjens, Raimond Valgre="RAIM" ja Dagö. Lavakavaga "Siuru" astuvad üles Sütevaka noored.

Johannes Vares Barbaruse koduõuel on Taavi Tõnissoni poolt kokku ja lavale seatud ka "ÖöTund" ehk Siuts Varese ja Ing Visnapuu lugu. Lavale astuvad Maria Ehrenberg ja Alice Siil.

Terve päeva kestab "Laps loeb!" programm, toimub raamatuturg uute raamatutega ning raamatutäika vanade raamatutega. RaRa hoiuraamatukogu kogub ja jagab samuti raamatuid.

Festival lõpeb mõttekojaga "VI Pärnu Kirjandusfestival – kas viimane?"

Kogu kava leiab siit.

Festival algab keskpäeval ja lõpeb keskööl.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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