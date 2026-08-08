Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

Festivalilt leiab seitse teemalava: lastele, noortele, Pärnule, eesti keeltele, teatrile, mõttekodadele, raamatuesitlustele. Oma lava on ka mõttega muusikale, kus üles astuvad Mari Jürjens, Raimond Valgre="RAIM" ja Dagö. Lavakavaga "Siuru" astuvad üles Sütevaka noored.

Johannes Vares Barbaruse koduõuel on Taavi Tõnissoni poolt kokku ja lavale seatud ka "ÖöTund" ehk Siuts Varese ja Ing Visnapuu lugu. Lavale astuvad Maria Ehrenberg ja Alice Siil.

Terve päeva kestab "Laps loeb!" programm, toimub raamatuturg uute raamatutega ning raamatutäika vanade raamatutega. RaRa hoiuraamatukogu kogub ja jagab samuti raamatuid.

Festival lõpeb mõttekojaga "VI Pärnu Kirjandusfestival – kas viimane?"

Kogu kava leiab siit.

Festival algab keskpäeval ja lõpeb keskööl.