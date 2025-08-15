X!

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

Kirjandus
Laupäeval algab viies Pärnu kirjandusfestival
Laupäeval algab viies Pärnu kirjandusfestival Autor/allikas: Pärnu kirjandusfestival
Kirjandus

Laupäeval toimub Pärnus järjekorras viies kirjandusfestival, mis pakub terve päeva vältelt võimalust kohtuda kirjanikega erinevatest põlvkondadest.

Sel laupäeval saab Pärnus silmast silma kohtuda paljude erinevate kirjandus- ja kultuuriinimestega, sh Sveta Grigorjeva, Kristiina Ehini, Aapo Ilvese, Piret Jaaksi, Mika Keräneni, Gregor Kulla, Valdur Mikita, Lembit Petersoni, Priit Põldma, Enn Säde, Jüri Talveti, Andra Teede, Rein Veidemanni, Kirstjan Üksküla ja paljude teistega.

Kokku rullub 12-tunnine kava lahti kaheksal laval, mida modereerivad Indrek Koff, Kaupo Meiel ja Kadri Kõusaar. Festivalipäeva avab Vaiko Eplik, kes räägib eesti luulest eesti muusikas. Päevale paneb punkti ansambel Kosmikud.

Avatud on ka raamatuturg, kus lisaks kirjastustele pakuvad ja esitlevad oma raamatuid ka autorid ise. Toimub ka lasteprogramm, kus kohal Ilmar Tomusk, Anne Pikkov, Triinu Laan jt.

Festivaliprogramm on külastajatele tasuta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:05

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

12:08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

10:19

Galerii: Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

10:14

Kadriorus toimub teist korda välikino festival Elavad pildid

08:35

Rõuges toimub Agatha Christie 135. sünniaastapäevale pühendatud festival

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

14.08

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

12:08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

15:22

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

14.08

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14.08

Arvustus. Ka lahtisest uksest sissemurdmine teeb häält

08:35

Rõuges toimub Agatha Christie 135. sünniaastapäevale pühendatud festival

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo