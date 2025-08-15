Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

Sel laupäeval saab Pärnus silmast silma kohtuda paljude erinevate kirjandus- ja kultuuriinimestega, sh Sveta Grigorjeva, Kristiina Ehini, Aapo Ilvese, Piret Jaaksi, Mika Keräneni, Gregor Kulla, Valdur Mikita, Lembit Petersoni, Priit Põldma, Enn Säde, Jüri Talveti, Andra Teede, Rein Veidemanni, Kirstjan Üksküla ja paljude teistega.

Kokku rullub 12-tunnine kava lahti kaheksal laval, mida modereerivad Indrek Koff, Kaupo Meiel ja Kadri Kõusaar. Festivalipäeva avab Vaiko Eplik, kes räägib eesti luulest eesti muusikas. Päevale paneb punkti ansambel Kosmikud.

Avatud on ka raamatuturg, kus lisaks kirjastustele pakuvad ja esitlevad oma raamatuid ka autorid ise. Toimub ka lasteprogramm, kus kohal Ilmar Tomusk, Anne Pikkov, Triinu Laan jt.

Festivaliprogramm on külastajatele tasuta.