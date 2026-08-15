Taavi Tõnisson: inimeste lood ja suhted paeluvad mind just kirjasõna kaudu

Näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson rääkis Vikerraadios, et teda on alati paelunud inimeste lood, oma suguvõsa ja perekonna ajalugu ning inimestevahelised suhted just kirjasõna kaudu. Pärnu kirjandusfestivalil osaleva Tõnissoni arvates on see huvi hästi tugevalt seotud ka ajalise kontekstiga, milles me elame.

"Pärnu kirjandusfestivalil on üks traditsioon, mida nad nimetavad Öötunniks ja selle jooksul tutvustatakse kirjanikke, kes on olnud Pärnuga seotud. Festivali korraldaja Merle Jantson tegi mulle ettepaneku sukelduda Eesti kirjandusse ja tuua sealt esile üks lugu. Kahe naise lugu, kes olid sõbrad, kirjanike ja ka poliitiliselt aktiivsete meeste abikaasad. Tänavuse Öötunni teema on Siuts ja Ingi. Üks on Johannes Vares Barbaruse abikaasa ja teine on Visnapuu abikaasa. Seda näeb kirjandusfestivalil Barbaruste maja hoovis," tõdes Noorsooteatri lavastaja ja näitleja Taavi Tõnisson, kes osaleb esimest korda Pärnu kirjandusfestivalil.

Taavi sõnul naised õppisid koos, olid sõbrannad ja mõlemad ka Narvast pärit. "Huvitav oli arhiivi sukelduda, lugeda kellegi kirju, natuke piinlik ja natuke ärev ka, et kuidas ma loen kellegi teise isiklikke kirju oma abikaasale, aga samas need on fondides olemas ja avalikud," nentis Taavi.

"Kuna meil on festivalil tõesti teatud aja- ja mahupiirang, materjali saigi kokku liiga palju, kui me paar päeva tagasi proovi tegime, selguski, et on vaja umbes poolest sellest kõigest loobuda, mis ma olen leidnud ja kogunud, sest head materjali on väga palju ja lihtsalt tuleb teha valik. Lõppkokkuvõttes saab see tervik tänasesse õhtusse ka sobivam," tõi Taavi välja.

Taavi sõnul on teda alati paelunud inimeste lood. "Ka minu enda suguvõsa, perekonna ajalugu, inimestevahelised suhted just kirjasõna kaudu. See on hästi tugevalt seotud ka ajalise kontekstiga, milles me oleme," sõnas Taavi.

Näitlejad Alice Siil ja Maria Ehrenberg kehastavad loo naisi. "Nad loevad Barbaruse ja Visnapuu tekste, nende kirju oma abikaasadele," lisas Taavi.

Lastekirjanduse keskuse programmijuht Katrin Tõnisson korraldab kirjandusfestivali lasteala tegevusi. "Mina olen kutsunud kohale kolm autorit, kell 13 on vestluspartneriks Tuulike Kivestu, kell 15 Piret Jaaks ja kell 17 Tiiu Kitsik. Lastele jagub tegevusi terveks päevaks. Päeva lõpus loeb Taavi lastele muinasjutte ja päris punkti lasteala programmile paneme kell 20.45, kui kõlab Vikerraadio õhtujutt," ütles Katrin.

"Kõik algab lapse sünnist, raamat peab olema lapse elu lahutamatu osa sünnis alates. Nii nagu me paneme mängumatile lapsele kõristid, peaks seal olema kohe ka esimesed raamatud ja muidugi katkematu ettelugemine," tõi Katrin välja, kuidas saada lapsed lugema. "Tahvliaega saab meie peres laps vastavalt sellele, kui palju ta on lugenud. See on see, kust motivatsioon tuleb."